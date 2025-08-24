Der FC Plaidt hat das Spitzenspiel der Kreisliga A 5 beim SC Bad Bodendorf deutlich gewonnen. Ortsrivale DJK wartet derweil auf den ersten Saisonpunkt.

Der FC Alemannia Plaidt ist die einzig noch verbliebene Mannschaft der Fußball-Kreisliga A 5, die nach drei Spieltagen noch keinen Punktverlust zu verzeichnen hat. Neben furiosen Alemannen durften sich die SG Dernau/Mayschoß, die SG Saffig/Miesenheim und der SV Masburg über den ersten Dreier der noch jungen Saison freuen.

DJK Plaidt – SG Ettringen/St. Johann 0:2 (0:0)

Die DJK Plaidt muss weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison warten und verlor auch ihr drittes Spiel. Am Pommerhof unterlag die DJK der Hochsimmer-SG, die nach Toren von Spielertrainer Eike Idczak (47.) und Leroy Lehmann (63.) zu einem verdienten Auswärtserfolg kam. „Die Spieler, die uns zur Verfügung standen, haben sich in jeden Zweikampf reingehauen und sich dafür belohnt“, zeigte sich Ettringens Trainer Holger Seidenstücker zufrieden. DJK-Coach Dennis Niederprüm war dagegen bedient: „Das war einfach viel zu wenig von uns, so wird es schwer.“

SG Dernau/Mayschoß – SG Vinxtbachtal Brohl 6:2 (2:0)

Mit einem deutlichen Heimsieg gegen die SG Vinxtbachtal Brohl hat die SG Dernau den Bann gebrochen und die ersten Punkte der Saison eingefahren. Nach den deutlichen Niederlagen in den ersten beiden Spielen zeigte sich Dernau stark verbessert und führte nach Treffern von Spielertrainer Marco Liersch (35.), Marcel Schmitz (45. Eigentor) und Johannes Schnitzler (46.) bereits komfortabel, ehe die Gäste nach einem Eigentor von Dernaus Marvin Keutgen (57.) und einem Treffer von Julian Gypser (62.) auf 2:3 herankamen. Schnitzler (75.), Matthias Noll (76.) und Paul Gemein (90.) sorgten im Anschluss aber für klare Verhältnisse.

„Jetzt sind wir endlich in der A-Klasse angekommen“, freute sich Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher. Vinxtbachtals Coach Uwe Deckenbrock sagte: „Dernau wollte den Sieg mehr, wir haben dagegen überhaupt nicht in die Zweikämpfe gefunden.“

SG Saffig/Miesenheim – SV Remagen 3:0 (1:0)

Während die SG Saffig/Miesenheim den ersten Saisonsieg bejubeln durfte, bleibt der SV Remagen auch im dritten Spiel ohne Punkt und ist vorerst auf den letzten Platz abgerutscht. Auf dem Saffiger Rasen hatten die Hausherren mit erneut ersatzgeschwächten Gästen keine Mühe. Leonard Brohlburg (29.), Jan Kölzer (61.) und Max Kossmann (79.) schossen ihre Farben zu einem nie gefährdeten Heimerfolg.

Dem konnte auch nicht Remagens Vorsitzender Florian Gottschalk widersprechen: „Wir haben ja gesagt, dass uns erst ab September ein konkurrenzfähiger Kader zur Verfügung steht. Die Niederlage geht vollkommen in Ordnung.“ Saffig/Miesenheims Trainer Sascha Müller hatte an der Leistung seiner Schützlinge nichts auszusetzen: „Wir sind konzentriert zu Werke gegangen und hatten das Spiel jederzeit im Griff.“

SC Bad Bodendorf – FC Alemannia Plaidt 0:4 (0:2)

Der FC Alemannia Plaidt hat ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und das Spitzenspiel beim SC Bad Bodendorf deutlich für sich entschieden. Timm Liss (8.) und David Reif (37.) in der ersten Hälfte sowie erneut Reif (77.) und Noah Nestler (89.) schossen die Alemannen zum Sieg, der auch dadurch begünstigt war, dass Bad Bodendorfs Leon Wagneder bereits in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

„In Überzahl haben wir uns schwerer getan als vorher, der Sieg ist aber dennoch hochverdient“, urteilte FC-Coach Kai Wagner. Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer befand: „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen und entspricht nicht ganz den Kräfteverhältnissen auf dem Platz.“

TuS Fortuna Kottenheim – SV Masburg 2:3 (1:1)

Der SV Masburg hat eine Reaktion auf das 1:8-Debakel gezeigt und drei Punkte aus dem Kottenheimer Waldstadion entführt. Zunächst war es aber die Fortuna, die Durchgang eins bestimmte und folgerichtig durch Spielertrainer David Schmitz in Führung ging (27.). Durch einen Elfmeter vor der Pause, den Marc Rottstock verwandelte (43.), sowie weiteren Treffern nach dem Seitenwechsel von Luca Hartmann (54.) und Niklas Diederich (67.) kippte die Begegnung zugunsten der Gäste. Schmitz gelang zwar noch der Anschluss in der 84. Minute, mehr jedoch nicht.

„Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben, da wir wieder einmal Chancenwucher betrieben und hinten zu einfache Gegentore kassiert haben“, ärgerte sich Schmitz. Masburgs Spielertrainer Matthias Bender, der erstmals wieder selbst auflief, sagte: „Das war die erhoffte Reaktion, wenngleich wir immer noch Luft nach oben haben.“

SG Bad Breisig – SG Landskrone Heimersheim 3:1 (1:1)

Die SG Bad Breisig hat erneut ihre Heimstärke unter Beweis gestellt und sich gegen die SG Landskrone Heimersheim durchgesetzt. Kliger Zeka schoss die Hausherren (14.) in Führung, die Jan Rieder verdientermaßen ausglich (39.). Als Knackpunkt der Partie erwies sich der Zeitraum um die 70. Minute, da Bad Breisig zunächst durch Courage Moses von einem Fehlpass im Spielaufbau der Gäste profitierte (68.) und keine 120 Sekunden später Julian Heimermann einen Handelfmeter zum 2:2 nicht nutzen konnte. In der Schlussphase sah zudem Lulzim Gashi für eine Notbremse die Rote Karte (86.), den anschließenden Elfmeter verwandelte Luan Gerguri zum 3:1-Endstand. „Wir haben uns selbst geschlagen und entweder Chancen nicht genutzt oder zu viele Fehler fabriziert“, haderte Heimersheims Trainer Bekim Gerguri.

Ahrweiler BC II – SG Maifeld-Elztal 1:2 (1:1)

Die Kombinierten vom Maifeld haben das Absteigerduell durch einen Last-minute-Treffer von Sommerneuzugang Yannik Schneider für sich entscheiden können und klettern somit auf den geteilten dritten Tabellenplatz. Aron Seck sorgte nach vier Minuten für die Führung des ABC, sah dann aber nach einer Tätlichkeit in der 37. Minute die Rote Karte. Die Überzahl nutzen die Gäste prompt durch Schneider (38.), der somit beide Maifeld-Elztaler Treffer markierte.

„Es war ein sehr emotionales und hitziges Spiel, in dem wir uns am Ende das Quäntchen Glück erarbeitet haben“, urteilte Gästecoach Daniel Fischer. ABC-Trainer Ricardo Ribeiro meinte: „Wir waren erneut rund 70 Minuten in Unterzahl und haben es dafür auch ganz ordentlich gemacht. Leider wurden wir kurz vor Schluss kalt erwischt.“