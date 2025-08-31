Mit vier Siegen aus vier Spielen führt der FC Plaidt die Tabelle in der Kreisliga A 5 an – gefolgt von einem Quartett, das punktgleich drei Punkte hinter dem Primus liegt.

In der Fußball-Kreisliga A 5 haben die Mannschaften am Wochenende aus allen Rohren gefeuert. 43 Tore in sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Während Spitzenreiter FC Alemannia Plaidt den vierten Sieg feierte, müssen die DJK Plaidt und der SV Remagen im Tabellenkeller weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

SG Vinxtbachtal Brohl – Ahrweiler BC II 0:7 (0:1)

Mit einem Kantersieg auf dem Waldorfer Rasen hat die Rheinlandligareserve des Ahrweiler BC in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach Chadi Atwis frühem 1:0 (8.), sollte der zweite Treffer, der erneut von Atwi erzielt wurde, erst nach der Pause fallen (47.). Im Anschluss brachen bei den Hausherren alle Dämme. Lukas Adeneuer (52.), Danny Werner (58.), Armin Karic (77., 85.) und Faruk Tunc (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Dass es am Ende so hoch ausgeht, wird der kämpferischen Leistung des Gegners nicht ganz gerecht, wenngleich es keinerlei Zweifel an unserem Sieg gab“, kommentierte ABC-Coach Ricardo Ribeiro.

SG Maifeld-Elztal – SG Ettringen/St. Johann 2:2 (1:1)

Keinen Gewinner gab es im Derby zwischen der SG Maifeld-Elztal und den Gästen vom Hochsimmer. Zwar gingen die Hausherren durch Aaron Weidle (22.) und Matthias Thelen (53. Elfmeter) zwei Mal in Führung, allerdings hatte Ettringen durch Leroy Lehmann (25.) und Manuel Daum (62.) jeweils die passende Antwort parat. Der Trainer der Maifeld-SG, Daniel Fischer, haderte: „Wir haben unsere Führungen zu leichtfertig und schnell wieder hergeschenkt, anstatt nachzulegen.“ Ettingens Coach Eike Idczak sah ein gerechtes Resultat: „Beide Mannschaften hatten ihre Drangphasen. Wir können mit dem Ergebnis gut leben.“

SV Masburg – SG Saffig/Miesenheim 3:1 (1:0)

Der SV Masburg kommt langsam ins Rollen und sicherte sich gegen die SG Saffig/Miesenheim den zweiten Sieg in Folge. Marc Rottstock (33., 53.) und Clemens Nytz (51.) schossen die Hausherren zu einer verdienten 3:0-Führung, den Gästen aus der Pellenz gelang dagegen nur noch der Anschlusstreffer durch Tim Schleich (67.). „Wenn man kaum Pässe an den Mann bringt, hat man auch keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Die erste Halbzeit war schlimm, nach der Pause ein wenig besser“, zeigte sich Saffigs Trainer Sascha Müller überhaupt nicht zufrieden. Masburgs Spielertrainer Matthias Bender war dagegen bei bester Laune: „Kämpferisch war das die beste Leistung der letzten zwölf Monate. Der Sieg ist hochverdient.“

SC Bad Bodendorf – DJK Plaidt 5:3 (5:1)

Ein Hattrick von Leo Welter (17., 22., 40.) und ein Doppelpack von Milot Istogu (15., 45+2.) entschieden die Partie zwischen Bad Bodendorf und der DJK Plaidt zugunsten der Hausherren schon zur Pause. Die Gäste bewiesen durch Christopher Nickenich (42.), Kevin Niestroj (68.) und Noah Weinert (90.+2) immerhin Moral, allerdings muss das Team von Trainerduo Dennis Niederprüm/Andreas Samson weiter auf das erste Erfolgserlebnis der Saison warten.

„Aktuell ist es viel zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Das müssen wir schnellstmöglich ändern“, legte Niederprüm den Finger in die Wunde. Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer war ebenfalls alles andere als zufrieden: „Das Ergebnis ist top, ansonsten war es aber ein Spiel zweier Mannschaften, die beide instabil wirkten. Immerhin können wir jetzt mit neun Punkten entspannt dem spielfreien Wochenende und der heimischen Kirmes entgegenblicken.“

SG Landskrone Heimersheim – SG Dernau/Mayschoß 4:0 (1:0)

Das reine Ergebnis suggeriert einen souveränen Heimerfolg der SG Landskrone Heimersheim, ganz so eindeutig war der Spielverlauf im Derby gegen Aufsteiger Dernau/Mayschoß aber nicht. Yannick Schweigert (33.) markierte in einer ausgeglichenen ersten Hälfte den einzigen Treffer, nach der Pause sorgten Peter van Weenen (66., 68.) und Jan Rieder (74.) binnen sechs Minuten für die Vorentscheidung. „Das Resultat trübt ein wenig unsere ansonsten ordentliche Leistung. Alle vier Gegentore fallen nach Standardsituationen, was uns in der Häufigkeit nicht passieren darf“, urteilte Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher. Landskrone-Coach Bekim Gerguri sah aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen verdienten Derbysieg und sagte: „Die Mannschaft hat die erhoffte Antwort auf das Ergebnis der Vorwoche gegeben. Der Sieg war wichtig, um oben dranzubleiben.“

FC Alemannia Plaidt – TuS Fortuna Kottenheim 6:3 (2:1)

Die Serie von Ligaprimus FC Plaidt geht weiter, der FC bleibt weiter ohne Punktverlust. Gegen Aufsteiger Kottenheim geriet die Serie aber mächtig ins Schwanken. Erst spät in der Nachspielzeit und nach einer Roten Karte gegen Noah Nestler (90.+6 Tätlichkeit) in Unterzahl agierend machten die Alemannen den Sack zu. Zuvor entwickelte sich am Plaidter Pommerhof ein spannender Schlagabtausch, der zumindest den Zuschauern gefallen haben dürfte.

i Der TuS Kottenheim (weiße Trikots) machte dem FC Plaidt das Leben schwer, musste sich am Ende aber mit 3:6 geschlagen geben. Jörg Niebergall

„Wir halten Kottenheim unnötigerweise im Spiel, letztlich war es aber ein verdienter Sieg“, gab FC-Coach Kai Wagner zu Protokoll. Kottenheims Spielertrainer David Schmitz meinte: „Wir haben dem Favoriten bis zum Schluss die Stirn geboten, leider konnten wir uns nicht mit einem Punkt belohnen.“

Tore: 1:0, 2:0 Calvin Schäfer (14., 20.), 2:1, 2:2 Matthias Tutas (33., 47.), 3:2 Schäfer (61.), 4:2 Moritz Rollepatz (73.), 4:3 Jan Malte Schröter (87.), 5:3 Dennis Eichhorn (90.+8), 6:3 Jamil Mohamed (90.+10).

SV Remagen – SG Bad Breisig 2:5 (0:4)

Neben der DJK Plaidt muss auch der SV Remagen weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Im Heimspiel gegen Bad Breisig machten die Gäste bereits zur Pause alles klar. John Daoud (3.), Kliger Zeka (18.), Courage Moses (26.) und Luan Gerguri (41.) ließen frühzeitig keine Zweifel am Ausgang der Partie. Mustafa Apaydin brachte Remagen noch einmal auf Schlagdistanz (52., 61.), allerdings geriet der Sieg kaum in Gefahr. Für den 5:2-Enstand zeigte sich erneut Moses (90.+3) verantwortlich. „Wir haben den Grundstein bereits in der ersten Halbzeit gelegt, danach aber leider etwas nachgelassen und Remagen so ins Spiel zurückgebracht“, berichtete Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud.