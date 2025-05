Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat der FC Plaidt das Topspiel gegen die SG Landskrone Heimersheim gewonnen und ist im Kampf um den Relegationsrang punktemäßig mit den Gästen gleichzogen. Im Abstiegskampf machten sowohl die Grafschafter SG als auch die DJK Plaidt einen großen Schritt zum Klassenverbleib. Die SG Eich/Nickenich/Kell steht dagegen als zweiter Absteiger fest.

SV Remagen – SG Westum/Löhndorf 1:1 (0:1)

Einen späten und womöglich äußerst wichtigen Zähler für den Klassenverbleib sicherte sich der SV Remagen im Derby gegen den Meister aus Westum. Mario Müller traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich, nachdem die Gäste bereits in der 22. Minute durch Mica Schneider in Führung gegangen waren.

Remagens Trainer Tarek Mazih kommentierte im Anschluss mit gemischten Gefühlen: „Natürlich freuen wir uns erst einmal über den Punkt. Wer weiß, wofür dieser gut ist. Es wäre aber mehr drin gewesen. Daher fühlt es sich gleichzeitig auch nach zwei verloren Punkten an.“ Auf der anderen Seite kritisierte Westums Coach Tomas Lopez den Auftritt seiner Mannschaft. „Das war ein äußerst schlechtes Spiel. Ähnliches können wir unseren treuen Zuschauern in den verbleibenden Spielen nicht bieten“, sagte Lopez.

DJK Kruft/Kretz – SG Ettringen/St. Johann 0:4 (0:0)

Der Klassenverbleib ist für die Hochsimmer-SG dank des vierten Sieges in Serie eingetütet. In einer insgesamt wenig temporeichen Begegnung schossen Kapitän Luca Reuter (52.), Leroy Lehmann (58.), Justin Bernhauser (77.) und Julian Schäfer (81.) die Gäste zum Sieg beim Schlusslicht. „Wir sind froh, mit einem guten Schlussspurt doch noch frühzeitig alles klargemacht zu haben. Es war ein hochverdienter Sieg, wenngleich es kein sonderlich gutes Fußballspiel war“, befand Ettringens Trainer Thomas Esch. „In der zweiten Halbzeit kamen wir in den entscheidenden Situationen nicht in die Zweikämpfe. So reicht es dann einfach nicht“, kommentierte Krufts Übungsleiter Marco Bersch.

SC Saffig – SG Vinxtbachtal Brohl 5:2 (2:1)

Nach zuvor drei Niederlagen ist der SC Saffig zurück in der Erfolgsspur. Im Heimspiel setzte sich die Elf von Trainer Sascha Müller letztlich deutlich gegen die Gäste aus dem Vinxtbachtal, für die es angesichts von nun zwei Zählern Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang immer enger wird, durch. „Hinten raus haben wir es wesentlich besser als zuletzt gemacht. Daher freuen wir uns über diesen Sieg“, sagte Müller, während Gästecoach Dennis Schütz erklärte: „Vorne machen wir die Chancen nicht und hinten sind wir einfach zu offen. Die Niederlage ist verdient. Jetzt wird es sehr schwierig.“

Torfolge: 1:0 Max Kossmann (4.), 1:1 Christian Heuser (15.), 2:1 Tim Schleich (45.), 3:1 Kossmann (60.), 4:1 Hector Salazar (67.), 4:2 Fabian Groß (74.), 5:2 Schleich (86.).

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – SG Eich/Nickenich/Kell 4:0 (2:0)

Durch die Pleite am Rhein steht die SG Eich als zweiter Absteiger fest und muss den Weg zurück in die Kreisliga B bestreiten. Demgegenüber machten die Hausherren dank des nie gefährdeten Sieges, bei dem sich Kilger Zeka (17., 44.), Damir Murselovic (47.) und Lulzim Neziri (80.) in die Torschützenliste einreihten, einen Rang in der Tabelle gut und stehen nun auf Platz sechs. „Wir haben über die gesamten 90 Minuten dominiert. Bis auf die Chancenverwertung war das ein sehr ordentlicher Auftritt“, zeigte sich Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud zufrieden. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon unsere Situationen, in denen, warum auch immer, aber das Selbstvertrauen gefehlt hat. Der Abstieg stand mehr oder weniger schon länger fest. Daher ist es jetzt kein großer Schock. Wir werden die Mannschaft im kommenden Jahr hauptsächlich aus den eigenen Reihen verjüngen“, wagte Eichs Trainer Jürgen Krayer einen kurzen Blick in die Zukunft.

FC Plaidt – SG Landskrone Heimersheim 3:0 (0:0)

Ausgerechnet im Spitzenspiel hat sich der FC Plaidt im Rennen um Rang zwei zurückgemeldet und ist in der Tabelle wieder mit den Gästen gleichgezogen. Früh brachte Calvin Schäfer (7.) die Hausherren in Front. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste mit einer Gelb-Roten Karte gegen Fatlum Canolli (61., wiederholtes Foulspiel). In Überzahl markierten Bastian Felden (71.) und Nils Hiller (76.) die Entscheidung.

„Großes Kompliment an die Jungs, die heute jeden Zweikampf angenommen haben. Der Sieg ist absolut verdient“, meinte Plaidts Trainer Kai Wagner. „Dem 0:1 ist ein Foul an uns vorausgegangen. Davon unabhängig waren wir aber nicht zwingend genug und hatten nach dem Platzverweis nicht mehr viel entgegenzusetzen“, sagte Landskrone-Trainer Bekim Gerguri.

SG Weißenthurm – Grafschafter SG 0:1 (0:0)

Erstmals mit Alexander Dick als Trainer an der Seitenlinie ist der Grafschafter SG ein großer Schritt zum Klassenverbleib gelungen. Bei der formstarken SG Weißenthurm holte die GSG den dritten Sieg in Serie, für den sich Benjamin Brandt mit seinem Siegtor (77.) hauptverantwortlich zeigte. Damit gehen die Kombinierten mit fünf Zählern Vorsprung in die verbleibenden Partien. „Das war ein durchweg ausgeglichenes Spiel. Wir haben einen Konter super ausgespielt. Die Ausgangslage ist jetzt sehr gut. Dementsprechend wollen wir es nächste Woche fix machen“, kommentierte Grafschafts Sportlicher Leiter und vorherige Interimscoach Martin Thelen. „Wir haben uns heute selber geschlagen, weil wir es viel zu kompliziert gemacht haben“, fiel die Analyse von Weißenthurms Trainer Patrick Birkner kurz und knapp aus.

SC Bad Bodendorf – DJK Plaidt 0:3 (0:3)

Die „Adler“ aus Plaidt bleiben dem Kreisligaoberhaus mit größter Wahrscheinlichkeit erhalten. In Bad Bodendorf entschieden die Gäste schon vor der Pause die Partie mit Treffern von Samuel Weis (4., Foulelfmeter) und Yassin Ben Ghazale (45., 45.+3) für sich. Angesichts von sechs Zählern Vorsprung dürfte der Klassenverbleib nun nur noch Formsache sein.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gegen einen dezimierten Gegner gemacht. Jetzt wollen wir in der kommenden Woche mindestens noch den einen Punkt holen und selbst alles klarmachen“, befand „Adler“-Coach Dennis Niederprüm. „Die Jungs, die heute ausgeholfen haben, haben alles gegeben. Wir haben uns mit Anstand präsentiert“, meinte Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer.