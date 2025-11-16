Alemannia gewinnt Derby 6:0 FC Plaidt geht mit sieben Punkten Vorsprung in Pause Jan Müller 16.11.2025, 21:13 Uhr

i Packende Zweikämpfe, viele Zuschauer, aber keine Spannung - das war das Derby des FC Plaidt (in Grün) gegen die DJK Plaidt (weiße Hosen), das der Tabellenführer FC Alemannia gegen das Schlusslicht mit 6:0 für sich entschied. Jörg Niebergall

In der Kreisliga A 5 leistet sich Tabellenführer FC Plaidt weiterhin keine Patzer. Aber auch die Verfolger SG Maifeld-Elztal und Ahrweiler BC lassen nicht ab.

Bis auf das am kommenden Sonntag (14.45 Uhr) stattfindende Nachholspiel zwischen TuS Fortuna Kottenheim und SC Bad Bodendorf hat sich der Rest der Fußball-Kreisliga A 5 in die Winterpause verabschiedet. SG Saffig/Miesenheim – SG Landskrone Heimersheim 2:1 (1:1)Die vor der Saison neu formierte Spielgemeinschaft aus Saffig und Miesenheim geht als Tabellensechster in die Winterpause und gewann im letzten Spiel des Jahres gegen ...







