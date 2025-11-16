FC Plaidt geht mit sieben Punkten Vorsprung in Pause

In der Kreisliga A 5 leistet sich Tabellenführer FC Plaidt weiterhin keine Patzer. Aber auch die Verfolger SG Maifeld-Elztal und Ahrweiler BC lassen nicht ab.
Lesezeit 3 Minuten
Bis auf das am kommenden Sonntag (14.45 Uhr) stattfindende Nachholspiel zwischen TuS Fortuna Kottenheim und SC Bad Bodendorf hat sich der Rest der Fußball-Kreisliga A 5 in die Winterpause verabschiedet. SG Saffig/Miesenheim – SG Landskrone Heimersheim 2:1 (1:1)Die vor der Saison neu formierte Spielgemeinschaft aus Saffig und Miesenheim geht als Tabellensechster in die Winterpause und gewann im letzten Spiel des Jahres gegen ...