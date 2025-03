FC Kosova Montabaur will zurück an die Tabellenspitze

Offiziell ist die Kreisliga A3 dem Fußballkreis Rhein-Lahn zugeordnet. An der Spitze geben aber Westerwälder Teams den Ton an und liefern sich ein packendes Titelrennen.

In der Partie am heutigen Freitagabend um 20.15 Uhr beim TuS Gückingen strebt der FC Kosova Montabaur in der Kreisliga A3 zumindest bis Sonntag die Rückkehr an die Tabellenspitze an, um die beiden anderen Titelkandidaten SG Hundsangen II (in Bad Ems) und den TuS Niederahr (gegen TuS Holzhausen) unter Zugzwang zu setzen. Die SG Elbert/Horbach peilt beim Schlusslicht TuS Singhofen ihren fünften Sieg in Folge an.

TuS Gückingen – FC Kosova Montabaur (Fr., 20.15 Uhr, Hinspiel 3:4). Nach nur einem Spieltag musste die Mannschaft von FC-Trainer Afrim Halili die Tabellenführung durch die 1:2-Heimniederlage gegen den TuS Niederahr wieder an die SG Hundsangen II abtreten und hat in Gückingen die sofortige Rückkehr zumindest bis zum Abpfiff der Sonntagsspiele fest im Visier. Der TuS Gückingen will allerdings für eine Überraschung sorgen, da das Abstiegsgespenst dicht im Nacken zu spüren ist. Zur Partie sagt Halili: „Richtig Gas geben und mit einem Sieg Druck auf Hundsangen und Niederahr aufbauen, das ist das Ziel in Gückingen.“

Sportfreunde Bad Ems – SG Hundsangen II (So., 14.30 Uhr, Hinspiel 0:3). Durch den überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den starken Tabellenvierten SG Bogel nutzte Hundsangens Reserve den 1:2-Ausrutscher des bisherigen Spitzenreiters FC Kosova gegen den Tabellendritten TuS Niederahr gnadenlos aus und kehrte nach nur einer Woche wieder an die Spitze zurück. Beim derzeitigen Tabellenelften, der mitten im Abstiegskampf steckt, hat Hundsangens Trainer Sebastian Boddenberg ein klares Ziel vor Augen, wie er vor der Partie an der Lahn betont: „Nach der Rückkehr an die Spitze zählen für uns in Bad Ems nur drei Punkte.“

TuS Singhofen – SG Elbert/Horbach (So., 14.30 Uhr, Hinspiel 2:3). Mit vier Siegen in Folge im Gepäck reist die SG Elbert/Horbach zum Schlusslicht, um mit dem angepeilten „Dreier“ den derzeitigen Sechs-Punkte-Rückstand auf den Tabellenvierten SG Bogel möglicherweise etwas zu verkürzen. Beim akut abstiegsbedrohten TuS Singhofen soll Elberts fünftem Sieg unter der Regie ihres Trainers Christian Stera nichts im Wege zu stehen, da die Gastgeber kaum über die Außenseiterrolle hinauskommen. „Unser Anspruch sind drei Punkte. Dazu müssen wir im Gegensatz zur Vorwoche von Beginn an richtig wach sein“, so Stera.

TuS Niederahr – TuS Holzhausen (So., 15 Uhr, Hinspiel 4:4). Der TuS Niederahr sorgte mit dem 2:1-Sieg beim FC Kosova Montabaur für den Paukenschlag des vergangenen Spieltags und machte aus dem monatelangen Zweikampf um den Titel zwischen dem FC Kosova und der SG Hundsangen II einen „Dreikampf mit Selbstbeteiligung“. Gegen die im Abstiegskampf steckenden Gäste geht die Mannschaft um TuS-Spielertrainer Jonas Pörtner eindeutig als Favorit in die Partie auf dem Kustrasen in Niederahr. Dazu meint Pörtner: „Wir genießen momentan das, was wir und erarbeitet haben, und wollen weiter auf dieser Welle schwimmen.“