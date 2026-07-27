8:6 – so lautet in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A das Verhältnis der Teams aus dem Rhein-Lahn-Kreis und dem benachbarten Unterwesterwald. Es könnte sein, dass diesmal WW-Vertreter die Top-Plätze nicht nur unter sich ausmachen.
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Vor Jahren hatte der Rhein-Lahn-Kreis noch seine eigene Kreisliga A, die obendrein als einzige im Fußballverband Rheinland als 16er-Staffel an den Start ging. Diese Zeiten sind vorbei, aktuell sind es nur noch neun Teams, die auf höchster Kreisebene vertreten sind.