Kader der Kreisliga A3 FC Kosova Montabaur peilt nur einjähriges Gastspiel an Stefan Nink

Marco Rosbach 27.07.2026, 09:15 Uhr

i Während sich Keeper Hassan Awale mit dem SV Diez-Freiendiez vorzeitig in Sicherheit zu bringen gedenkt, ist der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich auch wegen der bekannten Treffsicherheit Jannik Schmidts (rotes Trikot) ein Eingreifen in den Kampf um den Aufstieg zuzutrauen. René Weiss

8:6 – so lautet in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A das Verhältnis der Teams aus dem Rhein-Lahn-Kreis und dem benachbarten Unterwesterwald. Es könnte sein, dass diesmal WW-Vertreter die Top-Plätze nicht nur unter sich ausmachen.

Vor Jahren hatte der Rhein-Lahn-Kreis noch seine eigene Kreisliga A, die obendrein als einzige im Fußballverband Rheinland als 16er-Staffel an den Start ging. Diese Zeiten sind vorbei, aktuell sind es nur noch neun Teams, die auf höchster Kreisebene vertreten sind.







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