Weil die SG Hundsangen II nicht aufsteigen kann, darf sich der FC Kosova Montabaur jetzt schon über die Rückkehr in die Bezirksliga freuen. Hinter den beiden Spitzenteams kämpft der TuS Niederahr um den Einzug in die Aufstiegsrunde.

Weil Tabellenführer SG Hundsangen II zwei Punkte liegen ließ, während Verfolger FC Kosova Montabaur sein Spiel gewann und damit vorzeitig die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt machte, stehen die beiden besten Mannschaften der Kreisliga A3 jetzt punktgleich an der Tabellenspitze. Dahinter verteidigte der TuS Niederahr seinen knappen Vorsprung.

VfL Altendiez – SG Hundsangen II 1:1 (1:0). Meisterschaftsaspirant Hundsangen kam an Altendiezer Lahnblick nicht über ein Unentschieden hinaus. „Wir waren zwar die spielbestimmende Mannschaft, ohne dabei jedoch zwingend genug zu werden. Vor allem mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Irgendwie scheint es so, als sei die Luft bei uns ein wenig raus“, monierte SG-Trainer Sebastian Boddenberg. Tore: 1:0 Yannick Altmann (3.), 1:1 Leon Carlos Weber (62.).

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – FC Kosova Montabaur 2:5 (1:1). Der FC besiegelte durch die drei Punkte den Aufstieg und kann sogar noch die Meisterschaft klarmachen. „Man merkte von Anfang an, dass es für beide Mannschaften um alles ging. Mein Team blieb jedoch geduldig und spielte ihr gewohntes Spiel. Die Heimmannschaft machte es uns zwar nicht leicht, konnte jedoch irgendwann nicht mehr mithalten“, erklärte FC-Trainer Afrim Halili. Tore: 0:1 Aarber Bardhaj (23.), 1:1 Felix Wick (27.), 1:2 Laurent Misini (47.), 1:3, 1:4 Muhamet Pajic (52., 83.), 2:4 Felix Wick (84.), 2:5 Altrim Pajaziti (90.).

TuS Niederahr – TuS Gückingen 7:3 (5:0). Der TuS aus Niederahr zeigte sich in Torlaune und siegte am Ende klar. Entsprechend zufrieden war Trainer Christian Kaiser mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Nach dem frühesten Tor, das ich in meiner Karriere miterlebt habe, haben wir das Heft in die Hand genommen. Das Ergebnis spricht am Ende für sich: Der Sieg war auch in der Höhe hochverdient. Wir sind bereit für den Showdown gegen Bogel.“ Tore: 1:0, 2:0 Jonas Pörtner (1., 13.), 3:0 Noah Kachler (31.), 4:0 Jonas Pörtner (43.), 5:0 Noah Kachler (45.), 5:1 Mustafa Celik (51.), 5:2 Johannes Moog (55.), 6:2, 7:2 Jonas Pörtner (57., 72.), 7:3 Darius Kloft (73.).

i Kapitän Tobias Brand (weißes Trikot) und seine SG Elbert/Horbach mussten sich gegen die SG Birlenbach mit einem Punkt begnügen. Marco Rosbach

SG Elbert/Horbach – SG Birlenbach 1:1 (0:0). „Insgesamt war das viel zu wenig von uns“, meinte Elberts Trainer Christian Stera nach dem Remis. „Hinten standen wir gut. Nur einmal waren wir unaufmerksam und wurden dafür bestraft.“ Im Spiel nach vorne habe seine Mannschaft aber zu wenig gezeigt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Tarek Braun die Gäste in Führung. Doch nur wenige Minuten später gelang Mario Schaaf der Ausgleich. Beide Teams suchten anschließend die Entscheidung, doch es blieb bei sommerlichen Temperaturen in Oberelbert beim insgesamt gerechten Unentschieden. Tore: 0:1 Tarek Braun (72.), 1:1 Mario Schaaf (79.).