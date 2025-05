Während der als Aufsteiger feststehende FC Kosova Montabaur punktgleich mit der SG Hundsangen II in den letzten Spieltag der Kreisliga A3 gehen wird, hat der TuS Niederahr das direkte Duell um den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga klar für sich entschieden. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) können die Niederahrer entsprechend gelassen in ihr Heimspiel gegen die als Absteiger feststehenden Sportfreunde Bad Ems gehen. Sind der FC Kosova (in Singhofen) und Hundsangens Bezirksliga-Reserve (in Birlenbach) auch nach dem letzten Spieltag gleichauf, kommt es zwischen beiden Teams noch zum Entscheidungsspiel um Platz eins. Der SG Elbert/Horbach reicht gegen Oelsberg schon ein Punkt, um Rang fünf zu sichern.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Niederahr 0:5 (0:3). Das Topspiel um den Relegationsplatz wurde eine klare Angelegenheit. Dementsprechend zufrieden war Niederahrs Trainer Christian Kaiser: „Wir haben heute dem Druck standgehalten und eine überragende Leistung gezeigt. Daher haben wir auch in der Höhe hochverdient gewonnen.“ Durch den Sieg haben die Westerwälder ihren Vorsprung gegenüber den Bogelern auf vier Punkte ausgebaut und so den dritten Tabellenplatz gesichert. Tore: 0:1 Noah Kachler (31.), 0:2 Felix Fein (37.), 0:3 Noah Kachler (45.), 0:4 Jonas Pörtner (56.), 0:5 Felix Fein (83.).

FC Kosova Montabaur – SG Birlenbach 3:1 (0:0). Mit Familien und Freunden feierten die Westerwälder im Rahmen des letzten Heimspiels ein Fest, doch die große Kulisse beflügelte das Kosova-Team zunächst nicht. Die Gäste gingen nach der Pause sogar in Führung, ehe sich das Team von Afrim Halili zurückkämpfte, das Spiel drehte und sich durch einen späten Treffer den 3:1-Erfolg sicherte. „Gegen einen Gegner, der so tief steht, ist es immer schwer“, fühlte sich der FC-Trainer in seinen Erwartungen bestätigt. „Deswegen habe ich den Jungs gesagt, sie müssen geduldig bleiben. Spielerisch war ich zufrieden, aber ab dem Sechszehner waren wir nicht so konsequent. Erst nach dem 0:1 haben wir unsere Qualität ausgespielt. Nach dem 1:1 ging es ruckzuck.“ Tore: 0:1 Oguzhan Cinar (54.), 1:1 Laurent Misini (69.), 2:1 Muhamet Pajic (71.), 3:1 Edmond Zhushi (90.).