Der SV Diez-Freiendiez schien in Niederahr auf dem besten Wege zu einem Punktgewinn zu sein. Dann aber stellte ein umstrittener Elfmeterpfiff die Weichen in eine andere Richtung und Akcakayas Elf unterlag unglücklich mit 0:3.

An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 bleibt alles beim Alten. Das führende Trio aus Niederahr, Horressen und Guckheim löste die ihm gestellten Aufgaben. Nach der 0:2-Niederlage der SG Altendiez in Oberelbert hat sich ein Duo vom Blauen Ländchen an Marcel Hannappels Elf vorbeigeschoben.

SG Elbert/Horbach – SG Altendiez/Gückingen 2:0 (0:0). Im Oberelberter Wiesengrund mussten die Neu-Kombinierten vom Lahnblick und dem Königstein die erste Niederlage der Saison quittieren. „Elbert wollte den Sieg einen Tick mehr und hat deswegen verdient gewonnen. Insgesamt waren wir zu ungefährlich nach vorne und dezimieren uns viel zu oft selbst“, bilanzierte Gäste-Trainer Marcel Hannappel den Kick vom Freitagabend. Schiedsrichterin: Annabel Tampe. Tore: 1:0 Fynn Simon (70.), 2:0 Niklas Born (90.+3). Gelb-Rot: Lorenz Feller (85., SG Altendiez, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 110.

TuS Holzhausen – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 2:0 (1:0). Unnötig spannend machte es der TuS gegen die Reserve. Da die Kicker von der Bäderstraße den Sack nicht zumachten, durfte die SG lange vom Punktgewinn träumen, ehe Kapitän Lukas Mifka einen an ihm selbst verursachten Strafstoß vollstreckte und den in der Schlussphase offenen Schlagabtausch beendete. „Wichtig war, dass bei uns hinten die Null stand. Wir haben es versäumt, den Sack viel früher zuzumachen“, bilanzierte TuS-Trainer Jonas Ohlemacher den zweiten Dreier auf heimischem Terrain. Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 1:0 Maurice Linscheid (44.), 2:0 Lukas Mifka (88., Elfmeter). Zuschauer: 70.

TuS Niederahr – SV Diez-Freiendiez 3:0 (0:0). Ein umstrittener Elfmeter – SV-Spielertrainer Serkan Akcakaya hatte nach eigenem Bekunden außerhalb der verbotenen Zone gefoult, brach den Gästen am Mühlenweg das Genick. „Bis dahin haben wir gut mitgespielt und wenig zugelassen“, ärgerte sich Akcakaya über den fatalen Pfiff. „Das war der Knackpunkt.“ Die Diezer bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, wurden aber in der Nachspielzeit zweimal vom Spitzenreiter ausgekontert. Akcakaya: „Ein Punkt war drin.“ Zu allem Überfluss musste Kevin Fischer mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus abtransportiert werden. Schiedsrichterin: Annabel Tampe. Tore: 1:0 Jonas Pörtner (66., Foulelfmeter), 2:0 Moritz Wetzlar (90.), 3:0 Lukas Hanke (90.+3). Zuschauer: 70.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Guckheim/Kölbingen 2:3 (0:2).Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 0:1, 0:2 beide Robin Krick (5., 31.), 1:2 Marvin Butzbach (47.), 1:3 Matthias Nilges (66.), 2:3 Jeremy Schmidt (78.). Zuschauer: 80.

SG Horressen-Elgendorf – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 4:1 (3:0).Schiedsrichter: Karamettin Kara. Tore: 1:0 Yannik Ehard (11.), 2:0 Robert Miermeister (24.), 3:0 Yannik Ehard (27.), 4:0 Robert Miermeister (65.), 4:1 Lenn ox Jess (69.). Zuschauer: 80.