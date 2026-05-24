Mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SG Vorderhunsrück hat der SV Binningen die Meisterschaft in der Kreisliga A Staffel 6 perfekt gemacht.
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Als Schiedsrichter David Härtel am Samstag um 18.57 Uhr die Partie in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zwischen dem SV Binningen und der SG Vorderhunsrück abpfiff, kannte der Jubel wenig Grenzen. Gerade hatte die Heimelf mit einem mühevollen 1:0 (0:0)-Sieg die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga Mitte eingetütet.