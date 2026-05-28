In die Schlussphase der Saison in der Kreisliga A3 ging die SG Ahrbach II ohne ihre Aufstiegstrainer. Die beziehen jetzt noch einmal Stellung zur vorzeitigen Trennung, um diese in einigen Punkten „sachlich einzuordnen“.
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Sportlich war es kein einfaches Jahr für die SG Ahrbach/Heiligenroth/Ahrbach. Nicht nur der Absturz der ersten Mannschaft in der Bezirksliga Ost machte zu schaffen, auch die Reserve in der Kreisliga A3 hatte es als Aufsteiger schwer und beendete die Saison ebenfalls auf dem letzten Platz.