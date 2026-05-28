Nach dem Aus bei Ahrbach II Ex-Trainerteam bezieht Stellung zur Trennung Marco Rosbach 28.05.2026, 18:29 Uhr

i Janik Herz und Yilmaz Köroglu (von rechts) haben die Reserve der SG Ahrbach vor einem Jahr in die Kreisliga A geführt. Die gerade abgelaufene Saison endete für die beiden und Betreuer Carsten Neuroth aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig. Jetzt beziehen sie noch einmal Stellung zum Aus bei der SG. Marco Rosbach

In die Schlussphase der Saison in der Kreisliga A3 ging die SG Ahrbach II ohne ihre Aufstiegstrainer. Die beziehen jetzt noch einmal Stellung zur vorzeitigen Trennung, um diese in einigen Punkten „sachlich einzuordnen“.

Sportlich war es kein einfaches Jahr für die SG Ahrbach/Heiligenroth/Ahrbach. Nicht nur der Absturz der ersten Mannschaft in der Bezirksliga Ost machte zu schaffen, auch die Reserve in der Kreisliga A3 hatte es als Aufsteiger schwer und beendete die Saison ebenfalls auf dem letzten Platz.







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