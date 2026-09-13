Rücktritt bei A3-Schlusslicht Ex-Profi Thomas Remark beendet das Kapitel SG Ahrbach Marco Rosbach 13.09.2026, 13:01 Uhr

i Es war eine schwierige und letztlich glücklose Mission für Thomas Remark. Der Ex-Profi übernahm die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod Anfang des Jahres als abgeschlagenes Schlusslicht der Bezirksliga Ost und stieg mit der Mannschaft ohne Sieg ab. Auch eine Etage tiefer stellte sich keine Besserung ein. Jetzt endete die Zusammenarbeit. Marco Rosbach

Von 19 Punktspielen in Bezirksliga Ost und Kreisliga A3 hat die SG Ahrbach unter der Regie von Thomas Remark kein einziges gewonnen und nur einen Punkt geholt. Angelastet wurde das dem Trainer nicht. Doch jetzt hat er selbst die Reißleine gezogen.

Nach gut neun Monaten ohne Sieg ist das Kapitel SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod für Thomas Remark beendet. Der frühere Bundesliga-Profi hat die Reißleine gezogen und seinen Rücktritt beim Bezirksliga-Absteiger und Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A3 erklärt.







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