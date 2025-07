Das hat sich in der Sommerpause bei den elf Koblenzer Mannschaften in der Kreisliga A Staffel 4 getan:

In den ersten beiden Spielzeiten nach Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs im Fußballverband Rheinland blieb die A-Klasse Koblenz meist unverändert und von weitgreifenden Veränderungen verschont. Ein wenig anders sieht es für die kommende Saison 2025/26 aus, denn im Vergleich zum Vorjahr tummeln sich fast ein halbes Dutzend neuer Mannschaften in der A Staffel 4.

Neben den Aufsteigern FC Horchheim und BSC Güls, die in den Stadtgrenzen liegen und der SG Weißenthurm/Urmitz, die in der vergangenen Spielzeit dem Kreis Rhein-Ahr zugeordnet war, sind mit der SG Bogel, der FSV Osterspai und der SG Rheinhöhen Dahlheim nun auch drei „Exoten“ aus dem Rhein-Lahn-Kreis hinzugekommen. Das hat sich in der Sommerpause bei den elf „Koblenzer“ Klubs getan, Saisonstart ist am 9. August:

SG Weißenthurm/Urmitz: Nach dem Westerwald/Wied- und dem Rhein/Ahr-Kreis geht es für die SG nun also in die Koblenzer A-Klasse, was bei Trainer Patrick Birkner nicht vollends auf Gegenliebe stößt: „Die Liga ist sicherlich interessant, es ist aber für uns schon schwer, sich jedes Jahr auf neue Gegner einstellen zu müssen.“ Personell hat sich die Spielgemeinschaft im Sommer mit insgesamt vier A-Junioren aus den eigenen Reihen und vom VfL Oberbieber stark verjüngt. Vier weitere Neuzugänge, darunter in Louis Hild (SG 99 Andernach) ein rheinlandligaerprobter Routinier, haben den Kader vor allem in der Breite deutlich verstärkt. Neben Hild sind Emir Han Aydin (SC Bendorf Sayn), Adrian Tulgay (SC Roland Beckum) und Jamal Rompa (FC Cosmos Koblenz II) neu bei der SG.

Rot-Weiss Koblenz II: Beim Vorjahresdritten Rot-Weiß Koblenz II, der im Herzschlagfinale am letzten Spieltag den Aufstieg gegen die SG Augst im direkten Duell noch verspielte, sind die Tränen inzwischen getrocknet. Trainer Niklas Hunold geht ebenfalls mit einem stark verjüngten Kader in die neue Spielzeit. Fünf aus der eigenen U19 und drei weitere junge Spieler aus der Metternicher U19 haben einen geplanten Umbruch eingeleitet. In Joshua Ammon (Cosmos Koblenz) hat man zudem einen hochtalentierten Torhüter hinzubekommen. „Wir wollten den eigenen Nachwuchstalenten die Bezirksliga als Basis ermöglichen, jetzt müssen sich die jungen Spieler den Aufstieg aus eigener Kraft erarbeiten“, meint Hunold. Unter anderem Joachim Akwapay (Ziel unbekannt) hat das Team verlassen.

SG Spay/Rhens: Ein neues, aber im Kreis Koblenz keinesfalls unbekanntes Gesicht, nimmt in der neuen Saison auf der Trainerbank der SG Spay/Rhens Platz. Der frühere Profi Thomas Remark leitet fortan die Geschicke am Rhein und geht mit einem nahezu unveränderten Kader ins Rennen. Die einzigen beiden Abgänge, Andreas Merfels (TuS Montabaur) und Alexander Auer (FC Emmelshausen-Karbach II), könnten schwer wiegen, allerdings setzt Spay/Rhens und Remark auf einen eingeschworenen Haufen. Neu ist Joel Kuhnert vom FV Rübenach.

Der 34-jährige Linksverteidiger Mathias Fischer, der rund 250 Spiele für den Oberligisten FC Karbach bestritten hat, wird neuer spielender Co-Trainer beim A-Klässler SC Vallendar.

SC Vallendar: Wesentlich mehr Fluktuation gibt es derweil beim SC Vallendar zu vermelden. In Mattes Häusler sowie Lars Velten und Pascal Velten gab es drei Abgänge, die sich allesamt dem SV Weitersburg angeschlossen haben. Insgesamt sieben Neuzugänge sollten dies aber Auffangen können, zumal man sich in Person Mathias Fischer vom Oberligisten FC Karbach einen richtig dicken Fisch angeln konnte. Der langjährige Oberligaspieler Fischer soll als spielender Co-Trainer auf dem Platz das Heft in die Hand nehmen. Die weiteren Neuen: Anes Benhadada (SSV Heimbach-Weiß), Johannes Klutschnikow (SC Blau-Gelb Korbach), Kian Sosiadar (SV Anadolu), Philip Ryan Grämer (Rot-Weiss Koblenz), Tim Ciesielski (JSG Augst) sowie Fynn Seibel (SC Bendorf-Sayn).

SV Reinhardt’s Elf: Beim Vorjahresvierten gab es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition. Enrico Köppen tritt kürzer, wird aber als Spieler noch zur Verfügung stehen. Marcello Dreher hat das Amt von Köppen übernommen, muss aber in der neuen Saison ohne Jeremy Heyer (FC Metternich) und Yannik Miles sowie Angelo Loritz (beide Pause) auskommen. Auf der Zugangsseite konnte sich die Reinhardt’s Elf mit Marlon Schäfer (TuS Neuendorf) und Nino Lukas (BSC Güls) verstärken.

SV Niederwerth: Ebenso viele Abgänge wie Zugänge verzeichnete der SV Niederwerth. In Elias Sofiezadah (SG Rhens), German Ochs (Hasloch) und Melvin Wheaton (SV Nohn) konnten die Insulaner drei vollkommen unbekannte Gesichter hinzugewinnen. Wheaton ist im Handball gewiss kein Unbekannter, er spielt für Regionalligist HV Vallendar. Karim Hassanin (DJK Kruft), Leon Gäbler (pausiert), Chris Müller (SC Bendorf-Sayn) und Daniel Buchner (Studium) haben den SVN verlassen. Trainer Julian Urbas will direkt an die gute Rückrunde anknüpfen: „Da haben wir fast doppelt so viele Punkte gesammelt wie in der Hinrunde und so den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt.“

TuS Niederberg: Einen qualitativen Aderlass hat der TuS Niederberg hinnehmen müssen. Raphael Kalimeris, Anton Stieben und Leon Walker haben drei absolute Stammspieler den Verein in Richtung SG Augst verlassen. Can Solmazer (SV Untermosel II), Daniel Schmitz (SSV Heimbach-Weis II) und der reaktivierte Jonas Hillen sollen Abhilfe schaffen.

FC Metternich II: Mit nur geringfügig verändertem Personal wird die Reserve des FC Metternich ins Rennen gehen. Roman Wiese ist in den Kader der Ersten aufgerückt, Max Schmeel ging den umgekehrten Weg. Zudem kann Trainer Dennis Thiele mit Sebastian Schuster (VfL Kesselheim) und Tobias Holzknecht (VfR Eintracht Koblenz) zwei externe Neuzugänge begrüßen. Yannick und Niklas Weis sowie Tim Feit werden dagegen eher im Kader der dritten Mannschaft angehören. „Wir wollen uns in einer neu zusammengewürfelten Liga im oberen Tabellendrittel festspielen“, gibt Thiele als Zielsetzung vor.

SG Rheindörfer St. Sebastian: Thorsten Wagner wird auch in der kommenden Saison die Geschicke bei der SG Rheindörfer leiten. Dabei wird Wagner auf Jerome Höfer, Nico Roth und Rafael Weber verzichten müssen, die entweder die Karriere beenden haben oder zu mindestens eine Pause einlegen. Neu sind dagegen Lars Cavallo, der zuletzt in Nordrhein Westfalen aktiv war, sowie Fabian Appel (SG 2000 Mülheim-Kärlich) und Jakob Jäckel (eigene U19).

FC Horchheim: Nach nur einem Jahr in der B-Klasse gelang dem FCH der direkte Wiederaufstieg. Trainer Jörg Laux vertraut weiter auf eingespielten Kader, kann aber neben Lucas Pott (SG Nievern) auch drei ehemalige A-Junioren begrüßen.

i Ex-Profi Frank Adu (rechts) wechselte vom TSV Emmelshausen zum Aufsteiger BSC Güls. Der 40-Jährige spielte jahrelang in Polen. hjs-Foto

BSC Güls: Der BSC Güls hat dagegen erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder den Sprung ins Kreisoberhaus geschafft. Der Klassenerhalt soll unter anderem mit dem Königstransfer Frank Adu (TSV Emmelshausen) realisiert werden. „Die A-Klasse wird eine große Aufgabe für die Mannschaft und den Verein, ich bin mir aber sicher, dass wir konkurrenzfähig sein werden“, zeigt sich Trainer Cihan Akkaya optimistisch.