Oktobermarkt in Miehlen, Kirmes in Altendiez: Aufgrund dieser traditionellen Festivitäten wurden in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A zwei Begegnungen der 10. Runde bereits auf Freitagabend vorgezogen. Da herrscht ohnehin besonderes Flair.
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In der Fußball-Kreisliga A3 stehen bereits am Freitagabend zwei Kirmesspiele an, auf vier weiteren Schauplätzen wird am Sonntagnachmittag gekickt. Abgeschlossen wird der 10. Spieltag dann am kommenden Mittwoch, wenn sich ab 19.30 Uhr die SG Elbert/Horbach und die SG Herschbach/Girkenroth/Salz in Niederelbert gegenüberstehen.