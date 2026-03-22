Zum dritten Mal in der Saison
Erneuter Trainerwechsel bei der SG Niederbreitbach
Im Derby beim VfL Oberlahr-Flammersfeld kassierte die SG Ellingen (rote Trikots) eine Niederlage. Dadurch steht die SG nun auf P
Im Derby beim VfL Oberlahr-Flammersfeld kassierte die SG Ellingen (rote Trikots) eine Niederlage. Dadurch steht die SG nun auf Platz zwei in der Kreisliga A2.
Jörg Niebergall

Da die SG Ellingen ihr Spiel verlor, steht der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem Erfolg bei der SG Niederbreitbach alleine an der Spitze der Kreisliga A2. Bei den Niederbreitbachern ist es derweil zum nächsten Trainerwechsel gekommen.

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Wachablösung an der Spitze der Fußball-Kreisliga A2: Der bisherige Primus SG Ellingen muss den Platz an der Sonne nach der 1:3-Derbyniederlage beim VfL Oberlahr-Flammersfeld räumen. Neuer Tabellenführer ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem 5:2-Erfolg bei der SG Niederbreitbach, bei der Trainer Marc Odink im Vorfeld der Begegnung zurückgetreten war.

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