Da die SG Ellingen ihr Spiel verlor, steht der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem Erfolg bei der SG Niederbreitbach alleine an der Spitze der Kreisliga A2. Bei den Niederbreitbachern ist es derweil zum nächsten Trainerwechsel gekommen.
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Wachablösung an der Spitze der Fußball-Kreisliga A2: Der bisherige Primus SG Ellingen muss den Platz an der Sonne nach der 1:3-Derbyniederlage beim VfL Oberlahr-Flammersfeld räumen. Neuer Tabellenführer ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach nach dem 5:2-Erfolg bei der SG Niederbreitbach, bei der Trainer Marc Odink im Vorfeld der Begegnung zurückgetreten war.