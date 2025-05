Am Mittwochabend kommt es in der Fußball-Kreisliga A 5 zum Entscheidungsspiel um den zweiten Platz zwischen der SG Landskrone Heimersheim und dem FC Plaidt. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr in Oberzissen. Der Sieger der Partie spielt danach in einer Entscheidungsrunde noch um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die reguläre Saison haben beide Mannschaften im Kreisligaoberhaus nicht nur punktgleich, sondern auch exakt torgleich abgeschlossen. Ein Favorit ist demnach nicht wirklich auszumachen, wenngleich das letzte direkte Duell vor nicht einmal drei Wochen recht deutlich mit 3:0 an den FC Plaidt ging.

Rasenplatz ist für beide Teams ungewohnt

Ein Faktor wird für beide Teams sicherlich der Rasenplatz in Oberzissen sein, schließlich spielen beide Vereine normalerweise auf Kunstrasen. Landskrone-Trainer Bekim Gerguri kann die Wahl des Spielortes daher nicht wirklich nachvollziehen. „Ich verstehe es nicht, da beide Mannschaften ja auf einem Kunstrasen spielen und man dann auch auf diesem Untergrund hätte spielen können. Der Rasen mit seinen kleinen Maßen ist bestimmt kein Vorteil für uns. Letztendlich spielt es in den 90 Minuten aber keine Rolle mehr. Für solche Spiele spielst du Fußball. Wir freuen uns darauf und wollen unbedingt in die Relegation“, kommentiert Gerguri.

i Auf den FC Plaidt um Trainer Kai Wagner wartet ein knackiges Programm mit Entscheidungsspiel und Kreispokalfinale. Jörg Niebergall

Auf der anderen Seite wartet auf den FC Plaidt neben dem Entscheidungsspiel am Mittwoch am Samstag ebenfalls noch das Kreispokalfinale gegen die SG Inter Sinzig/Bad Breisig, ehe es bei einem Sieg im Entscheidungsspiel am 4. Juni mit der Entscheidungsrunde für die Bezirksliga weitergehen würde.

Ein knackiges Programm, das Trainer Kai Wagner in einen Zwiespalt bringt. „Zunächst zählt nur der Mittwoch, der Pokal spielt noch keine Rolle. Dennoch gibt es Spieler, bei denen wir schauen müssen, wie viel sie nach einer langen Saison noch im Tank haben. Wir haben erneut eine gute Saison gespielt und wollen natürlich unbedingt die Relegation erreichen. Alles, was jetzt noch kommt, ist aber auch ein absoluter Bonus und kein Muss“, sagt Wagner.