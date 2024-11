1. Spieltag der Rückrunde Enten und Adler sowie ein fragwürdiger Heimvorteil 07.11.2024, 15:32 Uhr

i TuS Holzhausens Trainer Maximilian Minor fordert im Kampf um den Klassenverbleib: „Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir Adler oder Enten sind. Es gilt mehr denn je: nicht quaken, sondern machen.“ Andreas Hergenhahn

Die Hälfte der Wegstrecke haben die Kreisligafußballer schon hinter sich gebracht, am Sonntag beginnt schon die Rückserie, ehe am Volkstrauertag das sportliche Jahr beendet wird.

TuS Singhofen – SV Diez-Freiendiez (So., 14.30 Uhr, in Nassau, Hinrunde 0:3). Durch die ärgerliche 0:1-Schlappe gegen den TuS KK hängt die Rote Laterne nun an der Bäderstraße. „Das Ergebnis tut weh, ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, so Singhofens Trainer Steffen Richter, der nun gefordert ist, den freien Fall Richtung B-Klasse noch abzuwenden.

