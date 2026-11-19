Trainerbeben vor Winterpause Enrico Adams verlässt Tabellenführer SG Ellingen Daniel Korzilius 19.11.2026, 15:04 Uhr

i Bereit für den nächsten Schritt: Enrico Adams verlässt die SG Ellingen nach nur einem halben, aber dafür sehr erfolgreichen Jahr. Jörg Niebergall

Gerade erst hatte er von seiner Mannschaft geschwärmt, betont, dass er jedem einzelnen Spieler vertraue. Jetzt werden sich diese auf einen neuen Trainer einstellen müssen. Enrico Adams verlässt A2-Primus SG Ellingen. Das sind die Gründe.

Es ist ein Abschied, der bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth durchaus schmerzt, gleichzeitig aber auch Anlass zu Stolz gibt: Cheftrainer Enrico Adams wird den A-Ligisten verlassen und künftig für Bayer 04 Leverkusen tätig sein. Dort übernimmt der 27-Jährige aus Rheinböllen eine Position in der Scouting-Abteilung des Nachwuchsleistungszentrums und ist für die Region Mitte Deutschland zuständig.







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