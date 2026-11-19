Gerade erst hatte er von seiner Mannschaft geschwärmt, betont, dass er jedem einzelnen Spieler vertraue. Jetzt werden sich diese auf einen neuen Trainer einstellen müssen. Enrico Adams verlässt A2-Primus SG Ellingen. Das sind die Gründe.
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Es ist ein Abschied, der bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth durchaus schmerzt, gleichzeitig aber auch Anlass zu Stolz gibt: Cheftrainer Enrico Adams wird den A-Ligisten verlassen und künftig für Bayer 04 Leverkusen tätig sein. Dort übernimmt der 27-Jährige aus Rheinböllen eine Position in der Scouting-Abteilung des Nachwuchsleistungszentrums und ist für die Region Mitte Deutschland zuständig.