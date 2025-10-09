Eines der prestigeträchtigsten Derbys steigt am Freitagabend am Lahnblick: SG Altendiez versus SG Birlenbach. Unter Flutlicht wird es auf und neben dem Platz zur Sache gehen.
Erst siegen, dann ausgelassen Kirmes feiern: So lautet in der Fußball-Kreisliga A3 schon am Freitagabend die Devise für die Altendiezer, Burgschwalbacher und Miehlener. Abgerundet wird der 10. Spieltag dann mit vier Begegnungen am Sonntagnachmittag. Der Schlager der Runde steigt in Niederahr, wo der TuS und der Gast aus Guckheim und Kölbingen um den Anschluss an Primus Horressen ringen.