Fußball-Kreisliga A3 Emotionen, Leidenschaft und Herzblut sind garantiert 09.10.2025, 09:54 Uhr

i Schon am Freitagabend im Einsatz: Jannick Entner (rechts) erwartet mit der SG Elbert/Horbach die SG Mühlbachtal. Jacob Elias Richter (links) duelliert sich zeitgleich mit der SG Altendiez/Gückingen am Lahnblick mit der SG Birlenbach. Rosbach Marco

Eines der prestigeträchtigsten Derbys steigt am Freitagabend am Lahnblick: SG Altendiez versus SG Birlenbach. Unter Flutlicht wird es auf und neben dem Platz zur Sache gehen.

Erst siegen, dann ausgelassen Kirmes feiern: So lautet in der Fußball-Kreisliga A3 schon am Freitagabend die Devise für die Altendiezer, Burgschwalbacher und Miehlener. Abgerundet wird der 10. Spieltag dann mit vier Begegnungen am Sonntagnachmittag. Der Schlager der Runde steigt in Niederahr, wo der TuS und der Gast aus Guckheim und Kölbingen um den Anschluss an Primus Horressen ringen.







