In Wissen geht es am Sonntag um vieles. Von Freude über einen Aufstieg oder einem möglichen Entscheidungsspiel bis hin zu Trauer über einen Abstieg. Die Emotionen können in beide Extreme schlagen.

Wie auch immer der Fußballsonntag im Dr. Grosse-Sieg-Stadion endet, es wird emotional für die Mannschaften des VfB Wissen. Vom Klassenverbleib der Rheinlandliga-Mannschaft und dem Aufstieg der Reserve in die Bezirksliga Ost bis hin zum Abstieg der Erstvertretung und dem damit verbundenen Aufstiegs-Ausschluss des A-Liga-Teams ist alles möglich. „Es wird eine Einstellungssache sein. Friesenhagen ist für uns eine Pflichtaufgabe“, sagt VfB-Trainer Emre Bayram, ohne den Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen. Um 12.30 Uhr beginnt die Partie an der Sieg. „Wir wollen eine erfolgreiche Saison mit einem Sieg abschließen“, lässt Bayram keine Zweifel offen. Und das sollte aufgrund der Tabellenkonstellation auch gelingen.

„Wir lassen uns nicht beunruhigen. Die Mannschaft will noch einmal ein vernünftiges Spiel abliefern. Danach schauen wir, wie sich die Konstellation entwickelt.“

Emre Bayram, Spielertrainer VfB Wissen II

Die punktgleiche SG Herschbach/Girkenroth/Salz empfängt ebenfalls ab 12.30 Uhr die Sportfreunde Schönstein, die den Klassenverbleib bereits in der Tasche haben. Wenn die Ausbeute beider Teams nach dem Abpfiff gleich ist, kommt es voraussichtlich am Mittwoch zum Entscheidungsspiel. Ob es dabei „nur“ um die Kreismeisterschaft oder auch um den direkten Aufstieg sowie den Einzug in die Aufstiegsrunde im Bezirk Ost geht, hängt wiederum vom Wissener Rheinlandligaspiel ab. Bei allen Spekulationen und Eventualitäten unterstreicht Bayram: „Wir lassen uns nicht beunruhigen. Die Mannschaft will noch einmal ein vernünftiges Spiel abliefern. Danach schauen wir, wie sich die Konstellation entwickelt.“

Ist Spielertrainer Emre Bayram in der Rheinlandliga gefragt?

Welche Aufgaben auf Emre Bayram im Detail zukommen, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Erst im Abschlusstraining am Abend sollte in einem Gespräch mit Rheinlandliga-Team-Trainer Dirk Spornhauer abgesprochen werden, ob Bayram in der 1. Mannschaft auf dem Spielfeld oder Bank benötigt wird, oder ob er für die Reserve ins Geschehen eingreifen kann. Gegen Friesenhagen sollten drei Punkte aber auch ohne den erfahrenen Leistungsträger möglich sein.

Der SV Niederfischbach, mit einem Zähler Rückstand auf Wissen II und Herschbach Dritter und am Sonntag, 12.30 Uhr, bei der SG Herdorf zu Gast, hat in der Vorsaison bereits die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga absolviert, hatte damals aber das Nachsehen gegenüber der SG Rheinhöhen Dahlheim. Um für die zweite Aufstiegschance erneut infrage zu kommen, braucht das Team von Jörg Mockenhaupt neben am besten drei Punkten auch Schützenhilfe von Schönstein oder Friesenhagen – oder eben einen Wissener Rheinlandliga-Abstieg.

Niederdreisbach will alles klarmachen

Die zweite Entscheidung, die noch zu klären ist, geht den dritten Abstiegsplatz neben Friesenhagen und Herdorf an und ist einfacher als die Situation an der Tabellenspitze. Die SG Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen hat drei Punkte Rückstand auf den VfB Niederdreisbach und bräuchte somit einen Dreier bei der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken (Sonntag, 15 Uhr) sowie eine Niederdreisbacher Niederlage bei der SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt (Sonntag, 15 Uhr), um mit Niederdreisbach gleichzuziehen und ein Entscheidungsspiel herbeizuführen.