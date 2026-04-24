Der 22. Spieltag in der Kreisliga A2 steht vor der Tür. Alle sieben Partien finden am Sonntagnachmittag statt. Wir geben einen Überblick zu den Duellen.
Lesezeit 5 Minuten
Vor dem 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gibt es die ersten Stimmen, die dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach schon (zumindest indirekt) zur Meisterschaft gratulieren. Davon will Türkiyemspor-Coach Murat Sayim jedoch nichts hören, schließlich stehen für den Spitzenreiter am Sonntag das Duell gegen den Tabellendritten VfL Niederbieber und eine Woche später das Spitzenspiel bei der SG Ellingen auf dem Programm.