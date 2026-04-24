22. Spieltag in der A2 Ellinger stellen sich auf schwierige Aufgabe ein Daniel Korzilius 24.04.2026, 08:00 Uhr

i Der VfL Wied Niederbieber (dunkelblaue Trikots) präsentierte sich beim 5:2-Heimsieg vergangene Woche gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach formstark und möchte auch am Sonntag gegen Spitzenreiter SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach überzeugen. Jörg Niebergall

Der 22. Spieltag in der Kreisliga A2 steht vor der Tür. Alle sieben Partien finden am Sonntagnachmittag statt. Wir geben einen Überblick zu den Duellen.

Vor dem 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 gibt es die ersten Stimmen, die dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach schon (zumindest indirekt) zur Meisterschaft gratulieren. Davon will Türkiyemspor-Coach Murat Sayim jedoch nichts hören, schließlich stehen für den Spitzenreiter am Sonntag das Duell gegen den Tabellendritten VfL Niederbieber und eine Woche später das Spitzenspiel bei der SG Ellingen auf dem Programm.







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