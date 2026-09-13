An der Spitze der Kreisliga A2 bleibt es spannend: Während die SG Vettelschoß knapp gewann und vorne bleibt, zündete die SG Ellingen ein Vier-Tore-Spektakel in Roßbach und schob sich vor, weil die SG Weißenthurm erstmals patzte.
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Die SG Vettelschoß/St. Katharinen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 den SV Rheinbreitbach mit 4:3 besiegt und die Tabellenführung ausgebaut, da die zuvor punktgleiche SG Weißenthurm beim 0:1 in Niederbreitbach ihre erste Saisonniederlage kassierte.