SG schließt zu Weißenthurm auf Ellingens Doppelpack entscheidet Regenderby in Roßbach Daniel Korzilius 13.09.2026, 19:53 Uhr

i Nicht zu bremsen: Die SG Ellingen (in Schwarz, hier bei der Flanke vor dem 0:1) entschied das Topspiel beim SV Roßbach/Verscheid für sich und schob sich auf Platz zwei vor. Jörg Niebergall

An der Spitze der Kreisliga A2 bleibt es spannend: Während die SG Vettelschoß knapp gewann und vorne bleibt, zündete die SG Ellingen ein Vier-Tore-Spektakel in Roßbach und schob sich vor, weil die SG Weißenthurm erstmals patzte.

Die SG Vettelschoß/St. Katharinen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 den SV Rheinbreitbach mit 4:3 besiegt und die Tabellenführung ausgebaut, da die zuvor punktgleiche SG Weißenthurm beim 0:1 in Niederbreitbach ihre erste Saisonniederlage kassierte.







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