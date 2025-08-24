In der Kreisliga A2 bleibt die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth punktgleicher Tabellenführer mit dem SV Roßbach/Verscheid. Die SG Oberlahr/Flammersfeld ist nach drei Spieltagen das einzige Team ohne Punktgewinn.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (7:2 gegen FC Lion’s Ransbach) und der SV Roßbach/Verscheid (2:1 bei der SG Herschbach-Schenkelberg) haben am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 jeweils den dritten Sieg gefeiert. Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Mittwoch, 10. September (20 Uhr), mit der Begegnung SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen SV Rheinbreitbach. Dafür wird der vierte Spieltag bereits am Mittwochabend eröffnet, wenn der FV Rheinbrohl um 19.30 Uhr den Tabellenführer aus Ellingen empfängt.

SSV Heimbach-Weis – VfL Oberlahr-Flammersfeld 2:1 (0:1). In der ersten Hälfte hatte der SSV Heimbach-Weis große Probleme. „Wir haben uns schwergetan und die Räume nicht gut genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, waren deutlich überlegen und haben die beiden Tore erzwungen. Der Sieg war in jedem Fall verdient“, fand SSV-Coach Sven Adamczewski. Tore: 0:1 Michael Weyer (17.), 1:1 Lennart Rheinspitz (55.), 2:1 Joshua May (88.). Gelb-Rote Karte: Alexander Sebastian (VfL Oberlahr-Flammersfeld) wegen wiederholten Foulspiels (70.). Rote Karte: André Ganzer (SSV Heimbach-Weis) wegen groben Foulspiels (90.+2). Zuschauer: 150.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SC Bendorf-Sayn 0:4 (0:2). „Unsere Mannschaft hat spielerisch eine gute Leistung gezeigt. Leider haben wir es in vier bis fünf klaren Eins-gegen-Eins-Situationen verpasst, uns zu belohnen. Stattdessen fielen das 0:1 und 0:2 durch wahre Slapstick-Szenen, die uns in Rückstand gebracht haben. Das 0:3 und 0:4 fielen, als wir aufgemacht hatten. Trotz dieser unglücklichen Momente hat die Mannschaft bis zum Schlusspfiff eine tolle Moral bewiesen, nie aufgegeben und alles versucht, um zurückzukommen“, erklärte Neustadts Co-Trainer Christian Neumann. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Carlo Mäurer (29., 45.+4, 54.), 0:4 Lucas Zöller (75.). Zuschauer: 150.

VfL Wied Niederbieber – FV Rheinbrohl 2:2 (0:1). Die Gäste führten durch zwei Weitschusstore. „Wir haben eine gute Moral gezeigt und verdient ausgeglichen. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Trotzdem sind meine Jungs etwas traurig, weil die Chancen da waren, um das Spiel komplett zu drehen. Aber die Einstellung stimmt, das ist die Hauptsache“, sagte der Niederbieberer Trainer Christian Roscher. Tore: 0:1 Steven Stüber (45.+2), 0:2 Yannik Stutzke (48.), 1:2, 2:2 Adrian Alexander Missenger (56., 59.). Zuschauer: 110.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – VfL Oberbieber 3:1 (3:0). Der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach war erleichtert nach dem ersten Saisonsieg: „Das lässt uns alle wieder etwas ruhiger schlafen – besonders mich. Wir hatten uns viel vorgenommen, der Knoten musste irgendwann mal platzen. Nils Reuschenbach war der beste Mann auf dem Platz und erzielte einen Hattrick. In der zweiten Halbzeit konnten wir unser gutes Spiel leider nicht mehr so überlegen fortsetzen, Oberbieber hat sich aber auch gut gewehrt.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Nils Reuschenbach (3., 17., 37.), 3:1 Robin Halfmann (61.). Rote Karte: Rainer Sascha Heinz (VfL Oberbieber) wegen Tätlichkeit (79.). Zuschauer: 120.

SG Herschbach-Schenkelberg – SV Roßbach/Verscheid 1:2 (0:2). Die Gastgeber kamen in beiden Halbzeiten gut in die Partie. „Nach dem 0:1 haben wir etwas den Faden verloren. In der zweiten Hälfte haben wir nach dem Anschlusstreffer auf den Ausgleich gehofft. Letztlich bleibt aber festzuhalten, dass wir über die gesamte Spielzeit nicht genügend Torchancen hatten. Roßbach war am Ende einen Tick besser, sodass das Ergebnis in Ordnung geht. Wir haben uns gut gewehrt und sind zufrieden, wie wir in der A-Klasse angekommen sind“, berichtete der Herschbacher Trainer Markus Griebe. Tore: 0:1 John Poddey (17.), 0:2 Marco Schäfer (29.), 1:2 Christian Schwendich (52.). Zuschauer: 185.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – FC Lion’s Ransbach 7:2 (3:0). Von Beginn an trat die Heimmannschaft aufs Gaspedal. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die erste Halbzeit war Einbahnstraßenfußball, der Gegner war mit dem 3:0 mehr als gut bedient. Nach der Pause haben die Lion’s alles nach vorne geschmissen und uns tatsächlich kurz in Gefahr gebracht. Mit dem Konter zum 4:2 haben wir die Gäste endgültig gebrochen, danach ging es wieder nur in eine Richtung. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte der Ellinger Coach Erhan Evrem. Tore: 1:0 Julius Fuss (2.), 2:0 Hamadi Douzi (13., Foulelfmeter), 3:0 Julius Fuss (37.), 3:1 Nick Georg Murawski (54.), 3:2 Emre Sayan (55.), 4:2 Leunit Hoti (73.), 5:2 Lukas Müller (81.), 6:2 Constantin Engers (87.), 7:2 Nico Domhardt (90.+6). Zuschauer: 120.