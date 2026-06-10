Nach knapp verpasstem Aufstieg Ellingen sieht nach der Enttäuschung auch das Positive Moritz Hannappel 10.06.2026, 13:34 Uhr

i Die Blicke der SG Ellingen gehen nach der Enttäuschung zuletzt schon in die kommende Spielzeit. Da haben sie mit einem neuen Trainer an Board viel vor. Jörg Niebergall

Gerne wären sie in Ellingen in dieser Aufstiegsrunde aufgestiegen. Dass dies nicht gelungen ist, dafür gibt es Gründe, weiß Ellingens Claudio Schmitz. Viel lieber will der sportliche Leiter aber bereits auf die kommende Spielzeit blicken.

Dass die Enttäuschung nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bezirksliga Ost bei der SG Ellingen nach zwei verlorenen Spielen in der Aufstiegsrunde tief saß, ist keine Verwunderung. „Natürlich ist sie da, weil es nicht mehr so einfach wird wie dieses Jahr, über die Aufstiegsrunde aufzusteigen“, will der Interims-Co-Trainer und sportliche Leiter Claudio Schmitz seine Enttäuschung erst gar nicht verbergen.







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