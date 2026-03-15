SG bezwingt Rheinbrohl Ellingen siegt mit Effizienz und einem starken Torwart Daniel Korzilius 15.03.2026, 20:05 Uhr

i Der SSV Heimbach-Weis (weiße Trikots) und der SV Roßbach/Verscheid lieferten sich ein körperbetones Duell. Tore bekamen die 100 Zuschauer aber keine zu sehen. Jörg Niebergall

Das Spitzenduo der Kreisliga A2 hielt sich auch am 17. Spieltag schadlos. Sowohl die SG Ellingen als auch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach behielten in ihren Heimspielen die Oberhand.

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 haben die beiden punktgleichen Titelanwärter SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (2:0 gegen Rheinbrohl) und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (6:0 gegen Oberbieber) ihre Heimspiele jeweils zu Null gewonnen. Im Abstiegskampf gelang dem SV Rheinbreitbach mit dem 3:2-Erfolg in Herschbach ein Ausrufezeichen.







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