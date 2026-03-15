Das Spitzenduo der Kreisliga A2 hielt sich auch am 17. Spieltag schadlos. Sowohl die SG Ellingen als auch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach behielten in ihren Heimspielen die Oberhand.
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Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 haben die beiden punktgleichen Titelanwärter SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (2:0 gegen Rheinbrohl) und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (6:0 gegen Oberbieber) ihre Heimspiele jeweils zu Null gewonnen. Im Abstiegskampf gelang dem SV Rheinbreitbach mit dem 3:2-Erfolg in Herschbach ein Ausrufezeichen.