Oberlahr beweist Fair-Play Ellingen setzt sich mit Derbysieg an der Spitze ab Daniel Korzilius 11.10.2026, 22:00 Uhr

i Die SG Niederbreitbach (in Blau) und der VfL Wied Niederbieber (in Weiß) trennten sich in einer wilden Begegnung 3:3. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A2 ist die SG Ellingen weiter auf Kurs. Durch den Derbysieg gegen Puderbach führt die SG die Tabelle jetzt mit drei Punkten Vorsprung an, auch weil Verfolger Vettelschoß nur Remis spielte.

Während der Tabellenführer SG Ellingen am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 das Derby bei der SG Puderbach mit 5:1 für sich entschied, kam der Verfolger SG Vettelschoß beim Tabellenvorletzten SG Neuwied nicht über ein 1:1 hinaus. Besser machen kann es der Tabellenzweite schon am Mittwoch um 19.







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