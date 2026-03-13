SG bestreitet Heimspiel Ellingen möchte nach Remis zum Auftakt dreifach punkten Daniel Korzilius 13.03.2026, 07:00 Uhr

i Im Heimspiel gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach unterlag der VfL Oberbieber (schwarze Trikots) mit 0:2. Nun hofft das Schlusslicht auf eine Überraschung beim Aufstiegsaspiranten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Jörg Niebergall

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach stehen punktgleich an der Spitze der Kreisliga A2. Beide Topteams sind am Wochenende in Heimspielen am Ball.

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 haben die punktgleichen Aufstiegskandidaten SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach im Fernduell um die Tabellenspitze beide Heimrecht. Im Abstiegskampf kommt es in Fernthal zum direkten Duell zwischen der SG DJK Neustadt-Fernthal und der SG Niederbreitbach/Waldbreitbach.







