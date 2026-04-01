Nachhol-Derby an der Mosel: Der SSV Ellenz-Poltersdorf (13.) begrüßt in der A Staffel 6 die SG Löf (5.) zum Lokalduell. Nur 27 Kilometer trennen beide Orte, in der Tabelle sind es 8 Plätze und 13 Punkte. Das Hinspiel gewann Löf 4:0.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Nachholspiele stehen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 noch aus: In rund zwei Wochen (15. April) treffen erst der Tabellenzehnte Boppard und der Elfte Cochem aufeinander, es sind derzeit die beiden letzten Teams „über dem Strich“. Am Gründonnerstag (19.