Kreisliga A Staffel 6 Ellenz-Poltersdorf kann gegen Löf Boden gutmachen Michael Bongard 01.04.2026, 10:20 Uhr

i Spielertrainer Daniel Schneiß kann mit seinem Tabellenvorletzten SSV Ellenz-Poltersdorf durch einen Heimsieg im Nachhol-Derby gegen den Fünften SG Mosel Löf an Gründonnerstag (19.30 Uhr) der Nichtabstiegszone nahe kommen. B&P Schmitt

Nachhol-Derby an der Mosel: Der SSV Ellenz-Poltersdorf (13.) begrüßt in der A Staffel 6 die SG Löf (5.) zum Lokalduell. Nur 27 Kilometer trennen beide Orte, in der Tabelle sind es 8 Plätze und 13 Punkte. Das Hinspiel gewann Löf 4:0.

Zwei Nachholspiele stehen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 noch aus: In rund zwei Wochen (15. April) treffen erst der Tabellenzehnte Boppard und der Elfte Cochem aufeinander, es sind derzeit die beiden letzten Teams „über dem Strich“. Am Gründonnerstag (19.







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