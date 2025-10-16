Kreisliga A Staffel 6
Ellenz-Poltersdorf ist heiß auf das Derby gegen Cochem
Die Konkurrenz sitzt Tabellenführer Morshausen (grüne Trikots) derzeit nicht so im Nacken, man hat schon sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Binningen und Dickenschied/Gemünden. Am Samstag (17 Uhr) begrüßt Morshausen in Gondershausen den Siebten Hausbay. Der Sechste Cochem fährt am Sonntag (14.30 Uhr) zum Mosel-Derby zum Neunten Ellenz-Poltersdorf. Das Duell gab es zuletzt 2014 in der B Nord.
Alfons Benz

Der elfte Spieltag in der A Staffel 6 wird am Freitag mit den Begegnungen Rheinböllen gegen Blankenrath und Mosel Löf gegen Ober Kostenz/Unzenberg eröffnet. 

Drei Tage lassen sich die 14 Teams Zeit, den elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 über die Bühne zu bringen. Zwei Partien am Freitagabend, ebenso zwei am Samstag mit Spitzenreiter Morshausen – und sonntags drei Begegnungen, da wird das Nachbarschaftsduell zwischen Ellenz-Poltersdorf und Cochem möglicherweise das größte Interesse wecken.

