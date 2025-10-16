Der elfte Spieltag in der A Staffel 6 wird am Freitag mit den Begegnungen Rheinböllen gegen Blankenrath und Mosel Löf gegen Ober Kostenz/Unzenberg eröffnet.
Drei Tage lassen sich die 14 Teams Zeit, den elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 über die Bühne zu bringen. Zwei Partien am Freitagabend, ebenso zwei am Samstag mit Spitzenreiter Morshausen – und sonntags drei Begegnungen, da wird das Nachbarschaftsduell zwischen Ellenz-Poltersdorf und Cochem möglicherweise das größte Interesse wecken.