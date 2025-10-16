Kreisliga A Staffel 6 Ellenz-Poltersdorf ist heiß auf das Derby gegen Cochem Sascha Wetzlar 16.10.2025, 11:23 Uhr

i Die Konkurrenz sitzt Tabellenführer Morshausen (grüne Trikots) derzeit nicht so im Nacken, man hat schon sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Binningen und Dickenschied/Gemünden. Am Samstag (17 Uhr) begrüßt Morshausen in Gondershausen den Siebten Hausbay. Der Sechste Cochem fährt am Sonntag (14.30 Uhr) zum Mosel-Derby zum Neunten Ellenz-Poltersdorf. Das Duell gab es zuletzt 2014 in der B Nord. Alfons Benz

Der elfte Spieltag in der A Staffel 6 wird am Freitag mit den Begegnungen Rheinböllen gegen Blankenrath und Mosel Löf gegen Ober Kostenz/Unzenberg eröffnet.

Drei Tage lassen sich die 14 Teams Zeit, den elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 über die Bühne zu bringen. Zwei Partien am Freitagabend, ebenso zwei am Samstag mit Spitzenreiter Morshausen – und sonntags drei Begegnungen, da wird das Nachbarschaftsduell zwischen Ellenz-Poltersdorf und Cochem möglicherweise das größte Interesse wecken.







