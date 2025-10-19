Die vier Westerwälder Spitzenmannschaften waren auch am elften Spieltag der Kreisliga A3 erfolgreich. Ein weiteres WW-Team hat weiter unten im Klassement aufhorchen lassen.
Das Westerwälder Quartett an der Spitze der Kreisliga A3 hat seine Pflicht erfüllt. Weiter unten im Klassement gelang der Ahrbacher Reserve ein wichtiger Sieg.SG Birlenbach/Schönborn – SG Horressen-Elgendorf 0:2 (0:1). Der Tabellenführer aus Horressen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen Auswärtsdreier.