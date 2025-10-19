Truongs Traumtor für Niederahr Elbert/Horbach trifft in Nomborn stets zur rechten Zeit Leon Böckling, Max Buchmayer 19.10.2025, 22:26 Uhr

i Niklas Born erzielte zwei Treffer beim 4:2-Erfolg seiner SG Elbert bei der SG Unterwesterwald - einen davon per Kopf (Foto). Andreas Hergenhahn

Die vier Westerwälder Spitzenmannschaften waren auch am elften Spieltag der Kreisliga A3 erfolgreich. Ein weiteres WW-Team hat weiter unten im Klassement aufhorchen lassen.

Das Westerwälder Quartett an der Spitze der Kreisliga A3 hat seine Pflicht erfüllt. Weiter unten im Klassement gelang der Ahrbacher Reserve ein wichtiger Sieg.SG Birlenbach/Schönborn – SG Horressen-Elgendorf 0:2 (0:1). Der Tabellenführer aus Horressen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen Auswärtsdreier.







