In der vergangenen Saison dominierten die Westerwälder Mannschaften klar das Geschehen in der Kreisliga A3, die dem Kreis Rhein-Lahn zugeordnet ist. So eindeutig stellt sich das Tabellenbild vor dem dritten Spieltag noch nicht dar.

Zwischen zweitem und drittem Spieltag in der Kreisliga A3 lag für einige der Westerwälder Vertreter die zweite Pokalrunde der Kreise Wied und Sieg. Die SG Horressen (3:2 bei der SG Haiderbach), die SG Hundsangen II (3:0 gegen die SG Niederbreitbach) und die SG Guckheim/Kölbingen (5:2 bei der DJK Friesenhagen) kamen weiter, während die SG Ahrbach II (1:5 bei Kosova Montabaur II) ausschied. Von Freitagabend an geht es wieder um Punkte in der Meisterschaft.

SV Diez-Freiendiez – SG Horressen-Elgendorf (Fr., 19.30 Uhr). Nach zwei Punkteteilungen kommt nun eines der sportlich heftigsten Kaliber auf die Elf von SV-Trainer Serkan Akcakaya zu, das die Staffel zu bieten hat. Horressen ist zwar Aufsteiger, doch die personelle Besetzung mit reichlich höherklassiger Erfahrung zeigt, dass es sich beim Team von Trainer Niklas Wörsdörfer um einen klassischen Durchmarsch-Kandidaten handeln könnte. Seine Ambitionen hat der frühere Verbandsligist mit zwei Auftaktsiegen bereits hinreichend untermauert. „Wir wollen an die teils guten Leistungen der ersten beiden Saisonspiele anknüpfen und den nächsten Dreier einfahren“, sagt SG-Coach Wörsdörfer, der vermeldet, dass ihm für dieses Unterfangen „jetzt erstmals der komplette Kader zur Verfügung“ stehe. Das wird man in Freiendiez gar nicht gerne hören...

SG Altendiez/​Gückingen – SG Ahrbach/Heligenroth/Girod II (Fr., 19.30 Uhr, in Altendiez). „Nach den ersten Ergebnissen erwarten wir einen Gegner, der hochmotiviert sein und alles daran setzen wird, sich in der Spitzengruppe zu etablieren“, sagt Ahrbachs Trainer Janik Herz. „Da wir selbst ordentlich in die Saison gestartet und ebenfalls in der Liga ungeschlagen sind, wollen wir Altzendiez/Gückingen alles abverlangen und durch eine geschlossene Teamleistung mindestens einen Punkt mit in die Heimat nehmen“, soll das Negativerlebnis im Pokal gegen die mit vielen starken Fußballern besetzte Kosova-Reserve schnell aus den Köpfen verdrängt werden. Die neue Spielgemeinschaft aus dem Rhein-Lahn-Kreis schätzt Herz als „Gegner mit sehr guter Offensive“ ein.

TuS Niederahr – SG Elbert/​Horbach (Fr., 20 Uhr). „Nach der Auftaktniederlage gegen Horressen haben wir in Holzhausen wieder ein anderes Gesicht gezeigt“, ist Niederahrs Trainer Jonas Pörtner erleichtert, dass bei seiner Mannschaft im dritten Pflichtspiel endlich der Knoten geplatzt ist und ein 3:2-Auswärtssieg gefeiert werden konnte. Mit Blick auf das schnelle Wiedersehen mit den Elbertern nur drei Wochen nach der 0:1-Niederlage im Kreispokal betont er, dass an die Leistung von Holzhausen angeknüpft werden muss. „Gegen Elbert haben wir zuletzt zweimal knapp und unnötig verloren, da haben wir etwas gutzumachen“, betont Pörtner, der vermutet, dass sich auch die Gäste „den Saisonstart bestimmt anders vorgestellt“ haben. Nach dem erwähnten Sieg gegen Niederahr ging die Mannschaft von Christian Stera sowohl gegen den TuS Holzhausen als auch bei der SG Birlenbach (jeweils 0:2) leer aus. „Wir haben eine super Vorbereitung hinter uns, jetzt müssen wir uns nur langsam noch belohnen“, setzt Stera auf mehr Effektivität. „Vorne die Tore machen und die ersten Punkte einfahren, das wird unser Ziel sein“, gibt er die Richtung vor.

SG Birlenbach/​Schönborn – SG Guckheim/Kölbingen (So., 14.30 Uhr, in Birlenbach). Zuletzt standen sich beide Mannschaften vor 13 Jahren in einem Pflichtspiel gegenüber, damals setzte sich Guckheim im Rheinlandpokal nach Elfmeterschießen mit 9:7 in Birlenbach durch. „Zunächst einmal freuen wir uns auf den ersten Gegner aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der für uns neuen Liga“, sagt Thomas Benner, der Trainer der Westerwälder, die nach Jahren im heimischen Ww/Sieg-Umfeld jetzt regelmäßig zu Grenzgängern werden. „Die SG hat sich im Vergleich zum Vorjahr gut verstärkt und letzte Woche ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie trotz langer Unterzahl den Dreier zu Hause eingefahren haben“, kommentiert Guckheims Coach das Birlenbacher 2:0 gegen Elbert und erwartet daher für sein Team ein enges Spiel. „Wir müssen schauen, dass wir das Pokalspiel und die weite Fahrt nach Friesenhagen aus den Beinen bekommen, um auch in Birlenbach punkten zu können“, sagt Benner. „Das ist natürlich das Ziel für Sonntag.“

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Mühlbachtal Nastätten (So., 15 Uhr, in Weroth). Mühlbachtals Tobias Göbel zählt Hundsangens Reserve zu den Top Drei der Liga. „Wir hoffen, an unser letztes Spiel gegen Westerburg anknüpfen zu können, um dem letztjährigen Staffelsieger Paroli zu bieten“, sagt er. Zur Erinnerung: In der Saison 2024/25 dominierten die Westerwälder mit dem am Ende punktgleichen FC Kosova Montabaur das Geschehen in der dem Kreis Rhein-Lahn zugeordneten Liga, konnten aber nicht aufsteigen, weil die eigene erste Mannschaft den Weg nach oben verbaute. Das könnte sich am Ende der laufenden Runde ändern, wenn Hundsangen I seiner Favoritenrolle in der Bezirksliga Ost gerecht wird und Hundsangen II sein Meisterstück wiederholt.