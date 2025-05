In der Kreisliga A3 geben die Westerwälder Mannschaften an der Spitze von Beginn an den Ton an. Der Kampf um die Meisterschaft hat sich zu einem Duell zwischen Hundsangen II und dem FC Kosova entwickelt.

Nachdem der TuS Niederahr den 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 bereits vor eineinhalb Wochen mit dem 5:2 bei der SG Mühlbachtal eröffnet hatte, ziehen am Sonntag die anderen Westerwälder Mannschaften nach.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – TuS Holzhausen (So., 12.30 Uhr, in Hundsangen; Hinspiel: 5:0). Auch wenn ihnen der Weg Richtung Bezirksliga Ost durch die eigene erste Mannschaft versperrt ist, wollen die Hundsangener Reserve-Kicker alles daran setzen, ihre starke Runde mit dem Gewinn der Meisterschaft zu krönen. Sebastian Boddenberg weiß allerdings, dass es die Aufgabe gegen den Tabellensiebten in sich hat. „Nach Holzhausens Siegen in Niederahr und beim FC Kosova Montabaur sind wir natürlich gewarnt“, betont der SG-Trainer mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Gäste von der Bäderstraße. „Wir dürfen nur wenig zulassen, denn Holzhausen wird uns ärgern wollen. Dem müssen wir entgegenwirken“, fordert er.

FC Kosova Montabaur – SG Elbert/Horbach (So., 15 Uhr, in Horressen, Waldschule; Hinspiel: 3:1). Auf dem Weg zum direkten Aufstieg ist der FC Kosova kaum noch zu stoppen, doch auch die Meisterschaft ist im Zweikampf mit dem nicht aufstiegsberechtigten Spitzenreiter aus Hundsangen noch drin. Dafür wäre im Derby gegen die in diesem Jahr starken Elberter ein Sieg aber Pflicht. Dessen ist sich auch Afrim Halili, der Trainer des Tabellenzweiten, bewusst. „Wir wollen den positiven Lauf von drei Siegen in Folge mit ins Derby nehmen, den nächsten Sieg einfahren, um weiter um in der Meisterschaft mitzumischen“, sagt er. Christian Stera, der Trainer der SG Elbert/Horbach, gibt sich vor dem Duell beim starken Nachbarn selbstbewusst: „Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können wir auch mit diesem Gegner mithalten. Die Motivation, gegen den FC Kosova zu punkten, werden wir mitbringen.“