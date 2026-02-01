Aus zwei mach eins: Mit ihrem Zusammenschluss in Sachen Fußball setzten mit dem VfL Altendiez und dem TuS Gückingen zwei „Big Player“ der heimischen Szene ein bemerkenswertes Signal, in welche Richtung es mittelfristig mit diesem Sport gehen könnte.
Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn’s hier und da eine überkreisliche Vergangenheit gibt, machen sich in Zeiten des demografischen Wandels und des veränderten Freizeitverhaltens sich Verantwortliche allerorten Gedanken, wie sie ihre Fußballer künftig ausrichten und Traditionen fortsetzen.