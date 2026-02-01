Kreisliga A3, Wintercheck Einstige „Big Player“ wollen weiter zusammenwachsen Stefan Nink 01.02.2026, 17:05 Uhr

i Fabian Meister (am Ball, beobachtet von Mitspieler Lorenz Feller) will im Frühjahr in der Tabelle noch etwas klettern und nimmt dabei auch die SG Elbert/Horbach (blaue Trikots) ins Visier. Rosbach Marco

Aus zwei mach eins: Mit ihrem Zusammenschluss in Sachen Fußball setzten mit dem VfL Altendiez und dem TuS Gückingen zwei „Big Player“ der heimischen Szene ein bemerkenswertes Signal, in welche Richtung es mittelfristig mit diesem Sport gehen könnte.

Auch wenn’s hier und da eine überkreisliche Vergangenheit gibt, machen sich in Zeiten des demografischen Wandels und des veränderten Freizeitverhaltens sich Verantwortliche allerorten Gedanken, wie sie ihre Fußballer künftig ausrichten und Traditionen fortsetzen.







