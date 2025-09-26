Fußball-Kreisliga A3 Eingeschworene Holzhäuser fühlen Guckheim auf den Zahn 26.09.2025, 11:06 Uhr

i Während Mario Schaaf (links) mit der SG Elbert schon erfolgreich vorgelegt hat, muss Yannic Urban (blaues Trikot) am Sonntag mit dem TuS Holzhausen gegen den Tabellendritten SG Guckheim Farbe bekennen. Andreas Hergenhahn

Die SG Mühlbachtal ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus Rhein-Lahn-Sicht bisher eine Überraschung. Am Sonntag steht aber bei Primus SG Horressen-Elgendorf ein Härtetest für Tobias Göbel und Co. an.

Mit sechs Partien wird der mit dem 5:1-Erfolg der SG Elbert gegen die SG Hundsangen II schon am Mittwoch begonnene 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 am Sonntag abgeschlossen.TuS Burgschwalbach II – SG Altendiez/Gückingen (So., 12.15 Uhr). Raus mit Applaus: Obwohl sich der TuS in Miehlen aus dem Kreispokal verabschiedete, nahm Trainer Andreas Müller Positives aus dem Ehrlich mit.







Artikel teilen

Artikel teilen