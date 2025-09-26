Die SG Mühlbachtal ist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus Rhein-Lahn-Sicht bisher eine Überraschung. Am Sonntag steht aber bei Primus SG Horressen-Elgendorf ein Härtetest für Tobias Göbel und Co. an.
Lesezeit 3 Minuten
Mit sechs Partien wird der mit dem 5:1-Erfolg der SG Elbert gegen die SG Hundsangen II schon am Mittwoch begonnene 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 am Sonntag abgeschlossen.TuS Burgschwalbach II – SG Altendiez/Gückingen (So., 12.15 Uhr). Raus mit Applaus: Obwohl sich der TuS in Miehlen aus dem Kreispokal verabschiedete, nahm Trainer Andreas Müller Positives aus dem Ehrlich mit.