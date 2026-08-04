Der direkte Wiederaufstieg ist bei der SG Westum erst einmal kein Thema. Der TuS Oberwinter will sich dagegen so weit wie möglich oben festsetzen.
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Mit vier Auf- und zwei Absteigern startet am Wochenende die Fußball-Kreisliga A5 in die neue Saison. Insgesamt spielten lediglich acht der 14 Mannschaften schon im Vorjahr in der gleichen Liga. Ein klarer Favorit ist nur schwer auszumachen. Ein Großteil der Vereine erwartet eine ausgesprochen ausgeglichene Liga, in der gleich neun Mannschaften mit einem neuen Trainer an den Start gehen.