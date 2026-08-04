Kreisliga A Staffel 5 Eine Liga, in der jeder jeden schlagen kann Daniel Fischer 04.08.2026, 08:00 Uhr

i Westums Merlin Erens (links, blaues Trikot) versucht den Ball vor Oberwinters Florian Harst (rechts, weißes Trikot) zu behaupten. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der direkte Wiederaufstieg ist bei der SG Westum erst einmal kein Thema. Der TuS Oberwinter will sich dagegen so weit wie möglich oben festsetzen.

Mit vier Auf- und zwei Absteigern startet am Wochenende die Fußball-Kreisliga A5 in die neue Saison. Insgesamt spielten lediglich acht der 14 Mannschaften schon im Vorjahr in der gleichen Liga. Ein klarer Favorit ist nur schwer auszumachen. Ein Großteil der Vereine erwartet eine ausgesprochen ausgeglichene Liga, in der gleich neun Mannschaften mit einem neuen Trainer an den Start gehen.







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