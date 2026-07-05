Die Klasseneinteilung polarisiert im Kreis Rhein-Lahn. Während es für Dahlheim, Reitzenhain oder Osterspai „back to the Roots“ geht, soll die SG Nievern als A-Klasse-Aufsteiger Richtung Koblenz pendeln. Das passt ihrem Trainer überhaupt nicht.
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Von 44 Mannschaften in der Saison 2025/26 ist die Zahl der gemeldeten Fußballteams aus dem Kreis Rhein-Lahn um drei weitere geschrumpft. So gehen nur noch 41 Mannschaften an den Start, wenn es in rund einem Monat wieder um Punkte geht, neun davon in der Kreisliga A.