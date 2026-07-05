Die Klasseneinteilung im FVR Ein Rhein-Lahn-Trainer rechnet fest mit Einsprüchen Marco Rosbach 05.07.2026, 20:30 Uhr

i Michael Reibel, Trainer der SG Nievern/Arzbach, sagt klipp und klar seine Meinung nach der gerade vorgenommenen Klasseneinteilung. Seine Mannschaft bekommt es in der Kreisliga A4 als Aufsteiger mit Gegnern aus dem Koblenzer Raum zu tun. Andreas Hergenhahn

Die Klasseneinteilung polarisiert im Kreis Rhein-Lahn. Während es für Dahlheim, Reitzenhain oder Osterspai „back to the Roots“ geht, soll die SG Nievern als A-Klasse-Aufsteiger Richtung Koblenz pendeln. Das passt ihrem Trainer überhaupt nicht.

Von 44 Mannschaften in der Saison 2025/26 ist die Zahl der gemeldeten Fußballteams aus dem Kreis Rhein-Lahn um drei weitere geschrumpft. So gehen nur noch 41 Mannschaften an den Start, wenn es in rund einem Monat wieder um Punkte geht, neun davon in der Kreisliga A.







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