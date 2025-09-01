Während der TuS Holzhausen in der Fußball-Kreisliga A3 mit dem 3:0 gegen den SV Diez-Freiendiez den ersten Heimsieg verbuchte, müssen die Diezer weiter auf ihre erste volle Ausbeute warten.

„Wer hier in Führung geht, der gewinnt das Spiel“, analysierte Spielertrainer Serkan Akcakaya nach dem Auftritt seines SV Diez-Freiendiez beim TuS Holzhausen in der Staffel 3 der Kreisliga A. Der erste Treffer gelang nicht seiner Elf, was den Endstand von 3:0 (1:0) für die Einheimischen schon ein stückweit erklärt. Und in der Tat war das 1:0 eine Schlüsselszene auf einem schwierig zu bespielenden Rasen, auf dem sich lange Bälle für zwei durchaus offensivfreudige Mannschaften als beliebtes Mittel erwiesen.

Hummernick geht zu Boden – kein Elfmeter-Pfiff

Es waren 40 Minuten vorüber, als sich die Diezer im Holzhausener Strafraum festgesetzt hatten und den Gastgebern gefährlich wurden. Sie forderten gar einen Elfmeter, denn Marcel Hummernick war zu Boden gegangen und wurde anschließend ausgewechselt – eine Weile später kehrte er zurück, da Wiedereinwechslungen in dieser Klasse inzwischen erlaubt sind. Doch noch während Hummernick daniederlag, lief ein flotter Konter des TuS, den Jarek Herborn auf Vorlage von Dean Dillmann zum 1:0 verwertete.

„Das war der Dosenöffner“, freute sich der Holzhausener Trainer Jonas Ohlemacher. „Dieser Konter darf uns nicht passieren“, ärgerte sich Akcakaya auf der Gegenseite. Sein Stürmer Hummernick avancierte endgültig zum Pechvogel des Tages, als er nach seiner Rückkehr auf den Platz von Yannic Urban im Strafraum zu Fall gebracht wurde und den fälligen Foulelfmeter selbst schoss: Calvin Groß hielt den Ball souverän und verdiente sich mit dieser Glanztat besondere Anerkennung seines Trainers.

Der Ausgleich nach 55 Minuten hätte die Partie wieder vollkommen offen gemacht. So durften die Platzherren auf ihrem Vorsprung aufbauen, nachdem die Begegnung ausgeglichen begonnen hatte. „Wir sind schleppend reingekommen und haben dann die Kontrolle übernommen“, sagte Ohlemacher. Hummernick kam allerdings zum ersten Abschluss (15.). Jules Kornas scheiterte nach schöner Kombination für Holzhausen am Pfosten, nachdem Dillmann geflankt und Till Elias Scheid abgelegt hatte (27.). Nach der Führung und noch vor dem Pausenpfiff hätten die Holzhausener erhöhen können in Person von Kapitän Lukas Mifka und Kornas.

„Wir hätten den Deckel früher draufmachen können.“

Holzhausens Trainer Jonas Ohlemacher.

Nach Wiederbeginn standen Herborn und Mifka vor dem zweiten Treffer und verzogen (48./58.). Lorenz Wilhelmi setzte einen Kopfball neben den Pfosten (62.), Kornas konnte ein Solo nicht krönen (70.). Die Chancen des TuS waren von besserer Qualität, doch es war viel Geduld erforderlich. „Wir hätten den Deckel früher draufmachen können“, meinte Ohlemacher dazu.

Nach 86 Minuten war es so weit. Herborn stand frei bei gelockerter SV-Abwehr und erzielte sein zweites Tor an diesem Nachmittag. Der eingewechselte Dominique Klein setzte per Kopfball sogar noch einen drauf (89.). Dillmann hatte geflankt, seine zweite Torvorlage des Tages brachte ihm ein Sonderlob seines Trainers ein. „Wir haben am Ende aufgemacht und wurden gut ausgekontert“, schilderte Akcakaya, der obendrein noch kurzfristig auf Rudolf Zimbelmann verzichten muss, der sich Leistenbeschwerden zugezogen hatte.

Das letztlich deutliche Ergebnis per Heimsieg ohne Gegentreffer soll dem TuS Holzhausen Auftrieb verleihen, wünschte sich Coach Ohlemacher. „Das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Wochen“, hoffte er. Etwas Matchglück in den Schlüsselszenen dürfte dabei seiner Mannschaft nach wie vor willkommen sein.

Holzhausen: Groß – Hehner, Urban, Konopka, Wiederspan (79. Mäder) – Wilhelmi (75. Hofmann), Mifka – Dillmann, Scheid (86. Klein), Kornas (75. Müller) – Herborn (88. Minor).

Diez-Freiendiez: Awale – Hindawi, Jäger, Akcakaya, Turan (45.+4 Hohmann) – A. Wiediker, D. Wiediker – Rahimi, Begic, Fischer – Hummernick (45.+1 Kaun, 51. Hummernick).

Schiedsrichter: Lars Ochs.

Tore: 1:0, 2:0 beide Jarek Herborn (40., 86.), 3:0 Dominique Klein (89.).

Zuschauer: 80.

Besonderheit: TuS-Torwart Calvin Groß hält Foulelfmeter von Marcel Hummernick (55.).