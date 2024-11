Hundsangen II macht’s spannend Ein halbes Dutzend Torschützen bei Kosovas 6:1 in Diez Leon Böckling, Max Buchmayer 17.11.2024, 21:20 Uhr

i Kosovas Trainer Afrim Halili ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Zum Abschluss des Jahres gab's einen Kantersieg in Diez. Marco Rosbach

Die SG Hundsangen II, der FC Kosova Montabaur und der TuS Niederahr gehen als souveränes Führungstrio der Kreisliga A3 in die Winterpause.

Die Mannschaften aus dem Westerwaldkreis haben am letzten Spieltag vor der Winterpause noch einmal ihren Anspruch untermauert, das Geschehen in der überwiegend von Rhein-Lahn-Teams bestückten Kreisliga A3 zu dominieren. Nach ihrem Zwischentief samt Trainerwechsel kommt auch die SG Elbert/Horbach wieder auf Touren, was Bezirksliga-Absteiger SG Bogel zu spüren bekam.

