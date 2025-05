Die Abstiegsfrage ist entschieden, neben der SG Nörtershausen müssen auch der VfR Koblenz und die SG Moseltal in die B-Klasse. Derweil ist für den letzten Spieltag ein Dreikampf um die Meisterschaft angerichtet.

Während im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A 4 am Wochenende alle Entscheidungen gefallen sind – SG Moseltal, VfR Koblenz und SG Nörtershausen/Udenhausen müssen in die B-Klasse –, kommt es im Rennen um die Meisterschaft am letzten Spieltag zu einem Showdown zwischen drei Mannschaften. Tabellenführer Rot-Weiss Koblenz II und die zweitplatzierte SG Augst treffen aufeinandern, und beide können mit einem Sieg die Meisterschaft perfektmachen. Der Dritte FC Urbar muss seine Partie gewinnen und dann schauen, ob es die Vizemeisterschaft wird oder vielleicht doch noch der erste Platz.

SG Moseltal – SG Rhens/Spay 2:4 (0:2)

Die SG Moseltal ist abgestiegen und wird in der kommenden Saison in der B-Klasse auflaufen. Gegen die SG Rhens/Spay hätte die Entscheidung nur bei einem Heimsieg vertagt werden können, da man aber nach Toren von Florian Hoffmann (27., 36.) und Nico De Filippo (57.) nach rund einer Stunde mit 0:3 im Hintertreffen lag, war die Niederlage kaum noch vermeidbar. Alexander Kreuser brachte die Moselaner nochmal auf Schlagdistanz (72., 78.), ehe Tim Aschenbrenner für die Entscheidung sorgte (81.). „Wir sind die gesamte Saison der schlechten Hinrunde hinterhergelaufen“, urteilte Moseltals Trainer Volker Schambach.

SC Vallendar – SV Reinhardt’s Elf 3:9 (1:3)

Als klare Angelegenheit entpuppte sich das Duell zwischen Vallendar und der Reinhardt’s Elf. Gästecoach Enrico Köppen schenkte dem SC gleich ein halbes Dutzend ein. „Wir haben es gut gemacht, obwohl es ja eigentlich um nicht mehr viel ging“, meinte Köppen. Torfolge: 0:1 Anton Reinhardt (11.), 1:1 Johannes Bock (16.), 1:2, 1:3, 1:4 Enrico Köppen (33., 38., 49.), 1:5 Kevin Dreidoppel (51.), 1:6, 1:7, 1:8 Köppen (59., 60., 64.), 2:8 Pascal Velten (76.), 3:8 Benjamin Kohl (82.), 3:9 Senedin Sahnoun (90.).

FC Rot-Weiss Koblenz II – TuS Niederberg 4:2 (1:1)

Unter der Woche wurde FC-Coach Josef Ivanovic freigestellt, um neue Impulse im Meisterschaftsrennen freizusetzen. Niklas Hunold, der die Tätigkeit interimsweise übernahm, konnte mit seinem Team einen erfolgreichen Einstand gegen Niederberg feiern. „Die Mannschaft hat die turbulente Woche gut weggesteckt“, befand Hunold.

i Er feierte einen guten Einstand als Trainer bei Rot-Weiss Koblenz II: Niklas Hunold. Jörg Niebergall

Torfolge: 1:0 Maximilian Acquah (3.), 1:1 Lukas Lewer (38.), 2:1 Leutrim Kabashi (60.), 3:1 Emre Altin (65.), 4:1 Kabashi (83.), 4:2 Luis Rolim (89.).

FC Metternich II – VfR Eintracht Koblenz 1:0 (0:0)

Den VfR Eintracht hat es ebenfalls erwischt, der Abstieg in die B-Klasse ist unausweichlich. Bei der Metternicher Reserve verlor das Team von der Karthause nach einem Tor von Max Schmeel (62.) mit 0:1. VfR-Trainer Ilias Atzamidis, der nach der Saison seine Tätigkeit niederlegen wird, war hinterher untröstlich: „Dass es nach unserem Umbruch im Sommer schwer werden würde, war uns bewusst. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir so wenige Punkte holen.“

SV Niederwerth – SG Nörtershausen/Udenhausen 1:1 (1:0)

Durch den Punktgewinn und die Niederlagen der Konkurrenten hat der SV Niederwerth den Klassenverbleib einen Spieltag vor Saisonende sicher. Leon Hause schoss die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Die bereits als Absteiger feststehenden Gäste glichen durch Florian Speth lediglich aus (66.). „Es war kein schönes Spiel, am Ende zählt aber nur der Klassenerhalt“, gab Niederwerths Trainer Julian Urbas zu Protokoll.

FSV Osterspai – FC Urbar 2:3 (1:1)

Der FC Urbar hat sich für den letzten Spieltag in eine hervorragende Ausgangslage gebracht und wird bei einem weiteren Sieg die Saison zumindest als Vizemeister auf Relegationsplatz zwei abschließen. Beim FSV Osterspai avancierte Fatos Xhaferi mit drei Toren (20., 47., 60.) zum Mann des Tages. Saban Hamza (43.) und Antony Henrykowski (70.) schossen die Tore der Hausherren. „Wir haben es jetzt selbst in der Hand und wollen unsere Hausaufgaben erledigen“, richtete Urbars Trainer Gökan Bigün den Fokus bereits auf das kommende Wochenende.

SG Rheindörfer – SG Augst 0:3 (0:1)

Die SG Augst hat sich durch einen Erfolg bei der SG Rheindörfer das Endspiel um die Meisterschaft gegen Tabellenführer Rot-Weiss II verdient. Ryan Frantz (42.), Benedikt Knopp (49.) und Jonah Haas (54.) sorgten mit ihren Toren für Klarheit, allerdings war Spielertrainer Robin Reifenberg nur bedingt zufrieden: „Das Ergebnis zählt, wenngleich wir uns am kommenden Wochenende in allen Belangen steigern müssen, um Rot-Weiss zu schlagen.“