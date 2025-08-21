In der Frühphase der Runde, in der die Tabelle erst allmählich Konturen annimmt, gilt es in der Fußball-Kreisliga A3 für die heimischen Teams die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen, um nicht gleich mit dem Rücken an die Wand zu geraten.

Der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 ist dreigeteilt. Nachdem sich am späten Donnerstagabend bereits die Westerburger Reserve und Aufsteiger SG Unterwesterwald gegenüber gestanden haben, wird die Runde am Freitagabend teils unter Flutlicht mit einem Dreier-Pack fortgesetzt und am Sonntagnachmittag dann abgeschlossen.

SV Diez-Freiendiez – SG Horressen-Elgendorf (Fr., 19.30 Uhr). Nach zwei Punkteteilungen kommt nun eines der sportlich heftigsten Kaliber auf die Elf von Trainer Serkan Akcakaya zu, das die Staffel zu bieten hat. Die SG ist zwar „nur“ Aufsteiger, doch die personelle Besetzung mit reichlich höherklassiger Erfahrung zeigt, dass es sich beim Team von Trainer Niklas Wörsdörfer um einen klassischen Durchmarsch-Kandidaten handeln könnte. Seine Ambitionen hat der frühere Rheinlandligist, der sich einst unter der Regie Rudi Krugs einige Jahre im Oberhaus des Verbandes gehalten hatte, mit zwei Auftaktsiegen bereits hinreichend untermauert. Hält der Trend am altehrwürdigen Freiendiezer Wirt an oder ist der SV vor eigenem Publikum in der Lage, Steffen Decker und Co. ein Bein zu stellen?

SG Altendiez/Gückingen – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II (Fr., 19.30 Uhr, in Altendiez). Eine Nagelprobe wartet auf die zwar ungeschlagene, aber auch noch sieglose Bezirksliga-Reserve am traditionsreichen Lahnblick. Den Neu-Kombinierten wird vereinzelt als einzigem Rhein-Lahn-Vertreter ernsthaft zugetraut, in die Phalanx der dominanten Teams aus dem Westerwald-Kreis einzudringen und oben mitzuspielen. „Wir wollen unsere kleine Siegesserie weiter ausbauen, um unser Selbstvertrauen zu stärken“, hofft Marcel Hannappel auch im dritten Punktspiel auf die maximale Ausbeute, um sich zunächst einmal in der Spitzengruppe einzunisten. Niklas Seitner weilt noch im Urlaub, ansonsten dürften die Vereinigten vom Lahnblick und dem Königstein am Sonntag vollzählig sein. „Ich erwarte einen physisch starken Gegner, der versuchen wird ungeschlagen zu bleiben“, hat Hannappel die zweite Welle aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod auf dem Schirm.

TuS Niederahr – SG Elbert/Horbach (Fr., 20 Uhr). Im Kreispokal eliminierte die SG die Grün-Weißen vor rund drei Wochen zwar mit 1:0, doch in der Liga ist die Elf von Christian Stera noch nicht auf Touren gekommen und musste sowohl gegen den TuS Holzhausen als auch die SG Birlenbach 0:2-Niederlagen quittieren. Platzt im dritten Anlauf am Niederahrer Mühlenweg der Knoten? Die Pörtner-Schützlinge ihrerseits wollen sich nach dem 3:2-Erfolg in Holzhausen mit dem ersten Heimsieg der Runde tabellarisch nach oben orientieren.

TuS Burgschwalbach II – TuS Holzhausen (So., 12. 15 Uhr). Nach der ärgerlichen 2:3-Niederlage gegen Niederahr heißt es für den Gast von der Bäderstraße am Märchenwald zu punkten. „Ein Aufsteiger ist nie zu unterschätzen. Für uns ist es wichtig die Fehler zu minimieren, die zu Gegentoren führen“, so Holzhausens Trainer Jonas Ohlemacher, der in Burgschwalbach auf den gesperrten Maurice Linscheid und drei Urlauber verzichten muss. Kollege Andreas Müller hat die 1:8-Abfuhr bei Titelanwärter SG Horressen mit sieben Gegentreffern im zweiten Durchgang schnell abgehakt. „Wir können das richtig einordnen und blicken nach vorne. Gegen Holzhausen gilt es unseren Heimvorteil zu nutzen und den ersten Dreier einzufahren.“ Personell sollte die zweite Welle von der Aar gut aufgestellt sein. „Vielleicht kehrt Michele Esposito nach überstandenem Zehenbruch zurück in den Kader“, so Müller.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Guckheim/Kölbingen (So., 14.30 Uhr). Mit dem Gast aus dem Westerburger Land kommt ein Top-Team an den Birlenbacher Waldrand. „Ein absoluter Gradmesser für uns“, ist Heimtrainer Chris-Jannik Dietrich gespannt, ob sein junges Team den hoch gehandelten Westerwäldern die Stirn bieten kann. „Wir wollen jedenfalls an das Elbert-Spiel anknüpfen und müssen dann schauen, was für uns geht.“ Ohnehin denkt Dietrich nicht wie üblich von Spiel zu Spiel, sondern eher perspektivisch. „Ich sehe bei uns viel Potenzial und bin gespannt, was noch herauszukitzeln ist.“ Wegen der Gelb-Roten Karte muss Nils Weingart aussetzen.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Mühlbachtal (So., 15 Uhr, in Weroth). Mühlbachtals Tobias Göbel, der gerade an einer C-Lizenz baut, zählt die zweite Garde der SG Hundsangen zu den Top 3 der Liga. „Wir hoffen an unser letztes Spiel gegen Westerburg anknüpfen zu können, um dem letztjährigen Staffelsieger Paroli zu bieten.“ Nicht in Weroth mit von der Partie wird aufseiten der Kombinierten vom Blauen Ländchen das gesperrte Duo Adrian Shabani und Moritz Lehner sein.