Wenn Teams mit 25 und 32 Treffern sich duellieren, sollte ein Offensivspektakel garantiert sein. Weniger Hoffnung könnten sich die Fans beim Spiel des Primus’ in Wallmenroth machen, denn die beste Defensive hat erst drei Gegentore hinnehmen müssen.
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Nachdem am vergangenen Wochenende vielerorts schwierige Bedingungen aufgrund der enormen Regenfälle herrschte und das Spiel zwischen dem VfB Niederdreisbach und der SG Herschbach-Schenkelberg sogar in der Halbzeit abgebrochen werden musste, hoffen die Trainer der Vereine wieder auf weniger Einfluss „von oben“.