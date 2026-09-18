Kumulierte 57 Treffer Duell der torgefährlichsten Offensiven in Herschbach Moritz Hannappel 18.09.2026, 14:00 Uhr

i Eine Halbzeit lang rollte – oder größtenteils flog (?) – der Ball beim Spiel zwischen Niederdreisbach (in Grün mit dem Torschützen Dominik Zimmermann) und der SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot), bevor Schiedsrichter Yusuf Kece die Partie zur Halbzeit abbrach. Niederdreisbach gastiert nun beim VfB Wissen II, Herschbach empfängt die SG Neitersen zum Topspiel. Manfred Böhmer/balu

Wenn Teams mit 25 und 32 Treffern sich duellieren, sollte ein Offensivspektakel garantiert sein. Weniger Hoffnung könnten sich die Fans beim Spiel des Primus’ in Wallmenroth machen, denn die beste Defensive hat erst drei Gegentore hinnehmen müssen.

Nachdem am vergangenen Wochenende vielerorts schwierige Bedingungen aufgrund der enormen Regenfälle herrschte und das Spiel zwischen dem VfB Niederdreisbach und der SG Herschbach-Schenkelberg sogar in der Halbzeit abgebrochen werden musste, hoffen die Trainer der Vereine wieder auf weniger Einfluss „von oben“.







Artikel teilen

Artikel teilen