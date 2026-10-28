Mit drei Gegnern, die auf Augenhöhe liegen müssten, bekommt es die SG Nievern/Arzbach im Endspurt des Jahres noch zu tun. Los geht’s bereits am Donnerstagabend wenn die Kombinierten zum Duell der Aufsteiger auf der auf der Karthause gastieren.
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In der vergangenen Saison gehörten beide noch der B-Klasse an. Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A4 stehen sich bereits am Donnerstagabend die beiden Aufsteiger VfR Eintracht Koblenz und SG Nievern/Arzbach auf der Karthause gegenüber.