SG Nievern beim VfR Koblenz Duell der Aufsteiger ist für Reibel kein „Sechs-Punkte-Spiel“ Stefan Nink 28.10.2026, 13:40 Uhr

i Nach einer Trainingspause ist Manuel Richter (rechts, am Ball der Engerser Timo Telocka) für das auf Donnerstag vorgezogene Auswärtsspiel beim VfR Koblenz eher keine Option für Michael Reibels Start-Elf. Andreas Hergenhahn

Mit drei Gegnern, die auf Augenhöhe liegen müssten, bekommt es die SG Nievern/Arzbach im Endspurt des Jahres noch zu tun. Los geht’s bereits am Donnerstagabend wenn die Kombinierten zum Duell der Aufsteiger auf der auf der Karthause gastieren.

In der vergangenen Saison gehörten beide noch der B-Klasse an. Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A4 stehen sich bereits am Donnerstagabend die beiden Aufsteiger VfR Eintracht Koblenz und SG Nievern/Arzbach auf der Karthause gegenüber.







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