Die erste Entscheidung ist in der Fußball-Kreisliga A3 gefallen: Der TuS Singhofen muss runter in die B-Klasse. Die Chancen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach auf ein Happy End sind unterdessen nach dem 2:7 gegen BoReiBo stark gesunken.

Während die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich am Hellenhahn in Katzenelnbogen drei Zähler einstrich, musste sich der TuS Niederahr im Spitzenspiel gegen die Reserve der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth mit einem Punkt begnügen. Es bleibt spannend im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Spfr Bad Ems – FC Kosova Montabaur 0:5 (0:2). „In der zweiten Halbzeit ging für uns gegen einen starken Gegner nach vorne deutlich mehr als vor der Pause, doch dann hat uns, als wir ein bisschen am Drücker waren, ein Traum-Freistoß den Stecker gezogen“, so der neue Spfr-Trainer Süleyman Düzce nach seinem Einstand bei den Silberauern. „Bei uns fehlte es oft beim letzten Pass an der nötigen Genauigkeit. Das Ergebnis ist aber deutlich zu hoch ausgefallen.“ Dass mit Björn Palm und Artur Weber zwei Stützen der Kurstädter vorzeitig verletzt passen mussten, spielte den Sportfreunden auch nicht in die Karten. Am Mittwoch geht’s mit dem eminent wichtigen Nachholspiel bei der punktgleichen SG Birlenbach/Schönborn schon weiter. Schiedsrichter: Sebastian Hoppe. Tore: 0:1 Agim Xhaferi (23.), 0:2 Eron Nekaj (30.), 0:3, 0:4 beide Altrim Pajaziti (60., 72.), 0:5 Laurent Misini (85.). Zuschauer: 70.

SV Diez-Freiendiez – SG Mühlbachtal 0:1 (0:0). Einen heftigen Rückschlag im Kampf um den Verbleib im Kreisoberhaus mussten die Kicker vom Wirt gegen den unmittelbaren Mitkonkurrenten vom Blauen Ländchen hinnehmen. Das Tor des Tages fiel erst auf den vorletzten Drücker. Der zweite Auswärtssieg kam für die Elf von Trainer Steffen Schmidt wie gerufen. „Wenn man vorne die besten Dinger nicht verwertet, kassiert man oft hinten ein Tor“, so SV-Trainer Serkan Akcakaya nach der verpassten Chance. Schiedsrichter: Lars Ochs. Tor: 0:1 Johannes Bräutigam (90.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Tobias Schmidt (90.+9., SGM, Ballwegschlagen). Zuschauer: 35.

TuS Singhofen – TuS Gückingen 1:3 (1:0). Wenn man unten in der Tabelle steht, wendet sich Fortuna gefühlt oft von einem ab. So fühlte sich das Schlusslicht nach dem Abpfiff. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, befand Singhofens Coach Steffen Richter, der seiner engagierten, aber einmal mehr glücklosen Elf nichts vorwerfen konnte. Sein Gückinger Kollege Mehmet Dragusha sprach erleichtert von einem tabellarischen Befreiungsschlag an der Bäderstraße. „Das waren drei sehr, sehr wichtige Punkte für uns. Der holprige Platz hat kein schönes Spiel zugelassen.“ Schiedsrichter: Recep Ünver. Tore: 1:0 Paolo Reis da Silva (11.), 1:1, 1:2, 1:3 alle Johannes Moog (48., 73., 87.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Clemens Prégardien (83., Gückingen, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 60.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 2:7 (1:2). Nichts anbrennen ließ BoReiBo am Hellenhahn und unterstrich mit dem fünften Saisondreier in der Fremde seine Ambitionen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. „Das war in der zweiten Halbzeit eine unserer besten Saisonleistungen“, lobte SG-Co-Trainer Luca Maus den Auftritt seiner Kombinierten im Einrich. Für den TuS KK hingegen ist die B-Klasse deutlich näher gerückt. Schiedsrichter: Maximilian Kaiser. Tore: 0:1, 0:2 beide Malte Henseleit (19., 33.), 1:2 Felix Wick (41.), 1:3 Jannik Schmidt (47.), 2:3 Felix Wick (53.), 2:4, 2:5 beide Jannik Schmidt (54., 79.), 2:6 Tim Friedrich (86.), 2:7 Jannik Schmidt (90.+1.). Besonderheiten: Gelb-Rote Karte gegen Robin Noppe (90., TuS KK, wiederholtes Foulspiel), Rote Karte gegen Jan Noppe (90., TuS KK, Reklamieren). Zuschauer: 100.

VfL Altendiez – SG Elbert/Horbach 2:2 (1:0). Spät krallten sich die Bimbes-Kicker am heimischen Lahnblick noch einen Zähler. „Am Ende sind wir für unsere Moral belohnt worden “, freute sich VfL-Coach Marcel Hannappel vor dem anstehenden Derby gegen Birlenbach über den 33. Punkt der Saison. „Wir sind in der ersten Halbzeit viel zu fahrlässig mit unseren Konter-Gelegenheiten umgegangen und können froh sein, dass die Elberter nach der Pause den Sack nicht zugemacht haben.“ Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 1:0 Yannick Altmann (35.) , 1:1, 1:2 beide Marlon Heuchert (49., 55.), 2:2 Jacob Elias Richter (90.+4). Zuschauer: 100.

TuS Holzhausen – SG Birlenbach/Schönborn 3:3 (2:2). „Birlenbach ist immer schwer zu spielen. Mit dem Punkt können wir leben“, bilanzierte TuS-Trainer Maximilian Minor die umkämpften 90 Minuten an der Bäderstraße. Kollege Chris-Jannick Dietrich bewertete das Remis ähnlich. „In unserer schwierigen Situation ist das ein wichtiger Auswärtspunkt. Wir fokussieren uns jetzt total auf das wegweisende Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen die Sportfreunde Bad Ems. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore: 0:1 Matthias Arnolds (10.)., 1:1 Jarek Herborn (30.), 1:2 Matthias Arnolds (33.), 2:2 Yannic Urban (41.), 3:2 Till Scheid (52.), 3:3 Omied Chulie (78.). Zuschauer: 80.