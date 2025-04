Dreierpack: Klinke schießt Elbert zum Sieg in Niederahr

Das WW-Quartett gibt in der Kreisliga A3 weiter den Ton an. Glück im Unglück hatte am 20. Spieltag der TuS Niederahr, der trotz der Niederlage gegen die SG Elbert/Horbach mit drei Punkten Vorsprung auf die SG Bogel Tabellendritter bleibt.