Alles beim Alten blieb am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3. Während der FC Kosova Montabaur die besten Karten auf den Sprung in die Bezirksliga hat - Primus SG Hundsangen II wird der Weg dorthin von der eigenen ersten Welle versperrt - ringen der TuS Niederahr und BoReiBo um den Platz in der Relegation. Am Tabellenende schwinden die Chancen des TuS Singhofen auf einen Verbleib im Oberhaus immer mehr, die Aktien des TuS KK sind ebenfalls gefallen.

SG Birlenbach/Schönborn - TuS Niederahr 2:4 (0:1). „Trotz des ärgerlichen Spielverlaufs und dem Ergebnis hat unsere Mannschaft nicht aufgegeben und gegen starke Niederahrer alles versucht. Unser Fokus liegt nun auf dem Pokalspiel am kommenden Samstag in Altendiez“, steckt Chris-Jannick Dietrich trotz schwieriger Lage im Abstiegskampf und einem durchaus pikanten Restprogramm noch lange nicht den Kopf in den Sand. Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 0:1 Moritz Wetzlar (17.), 0:2 Noah Kachler (50.), 0:3 Eigentor (58.), 1:3 John Roßtäuscher (65., Foulelfmeter), 1:4 Jonas Pörtner (75.), 2:4 Tarek Braun (88.). Zuschauer: 40.

TuS Gückingen - TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 5:3 (2:1). Das Torfestival am Königstein wurde überschattet von der schweren Schulterverletzung von Gückingens Keeper André Bäcker (24.), der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. „Ein recht ausgeglichenes Spiel, doch am Ende konnten wir uns mit einem Sieg belohnen.“, bilanzierte Gückingens Coach Mehmet Dragusha. Hannes Seel vom TuS KK befand: „Wir waren in einem zerfahrenen Spiel zwar teilweise besser, konnten jedoch unsere Chancen nicht nutzen und den Deckel draufmachen.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0 Jan Pospischil (6., Eigentor), 2:0 Johannes Moog (36.), 2:1 Louis Junglas (45.), 2:2 Robin Okoro (52.), 3:2 Joschka Mandelkow (71.), 4:2 Darius Kloft (73.), 4:3 Louis Junglas (82.), 5:3 Johannes Moog (84.). Zuschauer: 105.

SG Mühlbachtal - TuS Singhofen 5:1 (1:1). „Verdienter und wichtiger Sieg meiner Mannschaft im Abstiegskampf“, atmete SG-Trainer Steffen Schmidt nach dem Abpfiff erst einmal tief durch. Kollege Steffen Richter pflichtete ihm bei. „Wir haben aber auch viel dazu beigetragen, dass das Ergebnis letztlich so deutlich ausfällt. Wir sind einfach nicht konsequent genug.“ Tore: 1:0 Michael Krug (9.), 1:1 Florian Peters (16.), 2:1 Dennis Göbel (67.), 3:1 Johannis Bräutigam (74.), 4:1 Tobias Schmidt (76.), 5:1 Lukas Herbst (89.). Zuschauer: 180.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II - SV Diez-Freiendiez 4:1 (2:0). Mit dem Blitzstart stellte der Spitzenreiter in Weroth früh die Weichen, musste aber nach dem Anschluss des SV um den Dreier bangen. „Nach dem 2:1 waren wir gut dran. Insgesamt haben wir uns viel besser präsentiert als es das Ergebnis vermuten lässt“, so SV-Trainer Serkan Akcakaya. Schiedsrichter: Tim Köhn. Tore: 1:0 Leon Carlos Weber (2.), 2:0 Niklas Löw (6.), 2:1 Okan Turan (52.), 3:1 Niklas Löw (83.), 4:1 Fabio Kovacevic (86.). Zuschauer: 110.

SG Elbert/Horbach - TuS Holzhausen 2:0 (0:0). Während der zuletzt so auftrumpfende Gast von der Bäderstraße durch Kapitän Lukas Mifka am Aluminium scheiterte, brachen die Kombinierten auf dem Oberelberter Rasen den Bann. TuS-Trainer Maximilian Minor: „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir konnten nicht an die Leistung der vorherigen Wochen anknüpfen.“ Schiedsrichter: Nicolai Nill. Tore: 1:0 Raphael Klinke (59.), 2:0 Sean Patrick Murphy (90.). Zuschauer: 110.

FC Kosova Montabaur - VfL Altendiez 4:0 (2:0). Von einer „ordentlichen Leistung meiner Mannschaft“, sprach VfL-Coach Marcel Hannappel. „Leider waren wir gegen den spielstarken FC Kosova nicht in der Lage etwas mitzunehmen.“ Schiedsrichter: Yannick Silbereisen. Tore: 1:0 Ilir Malici (15.), 2:0 Altrim Pajaziti (30.), 3:0 Izet Rexhepi (70.), 4:0 Ilir Malici (80.). Zuschauer: 70.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich - Spfr Bad Ems 1:0 (0:0). Nachdem die Kombinierten durch Jannik Schmidt (55.) und Sascha Schaab-Lorch (65.) Latte und Pfosten getroffen hatten, schien es auf dem Bogeler Rasen auf ein torloses Remis hinauszulaufen. Levin Zimmermann gelang dann aber doch noch das Goldene Tor. „Wir waren die aktivere Mannschaft, hätten aber mehr Tore erzielen müssen“, bilanzierte SG-Coach Luca Maus. Kollege Artur Weirich trauerte dem verpassten Punktgewinn hinterher. „Wir haben ordentlich verteidigt und hätten in Führung gehen können. Beim sehr ärgerlichen Gegentor stimmte die Zuordnung im Rückraum nicht.“ Schiedsrichter: Volker Diede. Tor: 1:0 Levin Zimmermann (73.). Zuschauer: 80.