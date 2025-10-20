Fußball-Kreisliga A4 Doppelpacker Jannik Schmidt macht den Deckel drauf 20.10.2025, 08:03 Uhr

Auch im fünften Heimspiel blieb die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Fußball-Kreisliga A4 ungeschlagen. Der FC Horchheim war am Ende auf den Loreleyhöhen mit dem 0:4 sogar eher gut bedient.

Mit dem dritten Sieg hintereinander hat sich die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Fußball-Kreisliga A4 in die Spitzengruppe geschlichen und erneut Heimstärke bewiesen.SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – FC Horchheim 4:0 (1:0). Nachdem sich die Dreier-Kombinierten gegen den kampfstarken Tabellenelften zunächst schwergetan hatten, erwies sich eine von Malte Henseleit direkt verwandelte Ecke als der viel zitierte Dosenöffner.







