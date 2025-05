Wer hätte das gedacht? Am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 fielen die letzten Entscheidungen. Während der TuS Niederahr mit dem überraschend deutlich ausgefallenen 5:0-Erfolg in Bornich die Teilnahme an der Aufstiegsrunde perfekt machte, brachte sich der SV Diez-Freiendiez mit dem 2:1-Sieg in Bad Ems in Sicherheit und drückte den Sportfreunden das unerwünschte B-Liga-Ticket in die Hand. Da durfte auch in Birlenbach und Schönborn sowie im Mühlbachtal über den vorzeitigen Klassenverbleib gejubelt werden.

Sportfreunde Bad Ems – SV Diez-Freiendiez 1:2 (0:1). Bei der immensen Bedeutung der Partie bekamen die Zuschauer in der Silberau ein packendes Kampfspiel zu sehen, an dessen Ende der SV jubelte und die Sportfreunde tatsächlich den ersten Abstieg ihrer noch jungen Vereinsgeschichte schlucken mussten. „Beide Mannschaften waren sehr nervös. Zum Glück haben wir nach dem im Anschluss an eine Ecke gefallenen Gegentor schnell die passende Antwort gegeben“, bilanzierte SV-Trainer Serkan Akcakaya, der im „Endspiel“ mit seinem Kumpel Hussen Harmouch, Rückkehrer Ozan Asarkaya und Comebacker Christian Wiediker auf zusätzliche personelle Alternativen zurückgreifen konnte. Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1 Marcel Hummernick (31., Elfmeter), 1:1 Dennis Bender (59.), 1:2 Eigentor (64.). Zuschauer: 100.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Niederahr 0:5 (0:3). BoReiBo wird auch in der kommenden Runde der A-Klasse angehören. „Wir gratulieren den Niederahrern zum Erreichen der Aufstiegsrunde“, erwies sich SG-Trainer Andreas Nickel nach dem Abpfiff als fairer Sportsmann. In Bornich war bereits zur Pause eine Vorentscheidung gefallen. Von den drei Gegentoren binnen einer Viertelstunde erholten sich die Gastgeber nicht mehr. Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 0:1 Noah Kachler (31.), 0:2 Felix Fein (37.), 0:3 Noah Kachler (45.+1), 0:4 Jonas Pörtner (56.), 0:5 Felix Fein (83.). Zuschauer: 150.

TuS Gückingen – TuS Holzhausen 3:4 (0:1). Die bereits sechste Heimniederlage der verkorksten Runde kassierten die Gückinger gegen den Gast von der Bäderstraße, der mit der bärenstarken Rückserie (bisher 7/2/3) in der Tabelle an den Gelb-Schwarzen vorbeizog. „Ein schönes Spiel, das wir verdient gewonnen haben“, freute sich Trainer Maximilian Minor über den bereits sechsten Erfolg seines Teams auf fremdem Terrain. Schiedsrichter: Philipp Renger. Tore: 0:1 Yannic Urban (20.), 1:1 Darius Kloft (53.), 1:2 Lorenz Wilhelmi (60.), 1:3 Lukas Mifka (65.), 2:3 Darius Kloft (69.), 2:4 Till Scheid (78.), 3:4 Darius Kloft (80.). Besonderheit: Holzhausens Keeper Calvin Groß hält Foulelfmeter von Darius Kloft (81.). Gelb-Rote Karte: Jarek Herborn (89., TuS Holzhausen, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 60.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – TuS Singhofen 3:0 (2:0). Im Duell der künftigen B-Ligisten verabschiedete sich der TuS KK dank des Dreier-Packs von Marlon Herrmann mit einem Dreier von seinem Publikum, während die Singhöfer gern gesehene Gäste blieben. „Wir waren besser, aber beiden Mannschaften war deutlich anzumerken, dass die Luft schon raus war“, fasste Heimtrainer Jan Noppe den Kick am Hellenhahn zusammen. „Wir sind mit dem allerletzten Aufgebot angetreten. Die Jungs haben gekämpft und sich nochmals achtbar aus der Affäre gezogen“, so Singhofens Übungsleiter Steffen Schmidt. Schiedsrichter: Karl Sahm. Tore: 1:0, 2.0, 3:0 alle Marlon Herrmann (21., 35., 90.). Zuschauer: 60.

FC Kosova Montabaur – SG Birlenbach/Schönborn 3:1 (0:0). Vor guter Kulisse forderten die Kombinierten den künftigen Bezirksligisten mehr, als diesem lieb war. Der spielstarke FC Kosova ließ sich vom Rückstand nicht aus der Fassung bringen und drehte den Spieß im Schlussspurt noch um. Am Ende hatten beide Mannschaften Grund zum Jubel: Der FCK über den Aufstieg und die SG nach komplizierter Runde über das vorzeitige Happy End. „Wir haben gut verteidigt und den Kampf angenommen. Es gab Chancen zum 2:0, vor allem durch John Roßtäuscher. Aber wir sind mega froh, dass wir auch nächstes Jahr wieder in der A Klasse spielen und fiebern schon dem Pokalfinale entgegen“, so SG-Trainer Chris Jannik Dietrich. Schiedsrichter: Janik Ferger. Tore: 0:1 Oguzhan Cinar (54.), 1:1 Laurent Misini (69.), 2:1 Muhamet Pajic (71.), 3:1 Edmond Zhushi (90.). Zuschauer: 280.

SG Mühlbachtal – VfL Altendiez 0:0. Während VfL-Coach Marcel Hannappel hinterher von einem „lauen Sommerkick“ im Miehlener Ehrlich sprach, war sein SG-Kollege Steffen Schmidt total erleichtert. „Ich bin froh, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft erreicht haben, obwohl der Punkt durch das Ergebnis in Bad Ems nicht mehr zwingend erforderlich war.“ Schiedsrichter: Recep Ünver. Zuschauer: 150.