Spannung pur in der Fußball-Kreisliga A1: Kann die SG Weitefeld mit einem Heimsieg die Meisterschaft sichern? Schießt der VfB Wissen II die Sportfreunde Schönstein in die Kreisliga B? Diese Fragen könnten am Sonntagabend beantwortet sein.
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Die ersten beiden Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga A1 bereits gefallen. Die SG Atzelgift/Nister und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt stehen nach 23 von 26 Spieltagen als Absteiger in die B-Klasse fest. Am Sonntag könnten ab 15 Uhr die nächsten Entscheidungen fallen.