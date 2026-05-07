Spannung in der Kreisliga A1 Diese Vorentscheidungen könnten am 24. Spieltag fallen Jona Heck

René Weiss 07.05.2026, 10:01 Uhr

i Sieht so das Trainer-Duo des neuen Meisters aus? Die SG Weitefeld mit ihren Trainern Stefan Häßler (hockend hinten) und Kevin Wiederstein (hockend vorne) kann sich am Sonntag die Krone aufsetzen. Jürgen Augst/byJogi

Spannung pur in der Fußball-Kreisliga A1: Kann die SG Weitefeld mit einem Heimsieg die Meisterschaft sichern? Schießt der VfB Wissen II die Sportfreunde Schönstein in die Kreisliga B? Diese Fragen könnten am Sonntagabend beantwortet sein.

Die ersten beiden Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga A1 bereits gefallen. Die SG Atzelgift/Nister und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt stehen nach 23 von 26 Spieltagen als Absteiger in die B-Klasse fest. Am Sonntag könnten ab 15 Uhr die nächsten Entscheidungen fallen.







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