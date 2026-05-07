Spannung in der Kreisliga A1
Diese Vorentscheidungen könnten am 24. Spieltag fallen
Sieht so das Trainer-Duo des neuen Meisters aus? Die SG Weitefeld mit ihren Trainern Stefan Häßler (hockend hinten) und Kevin Wi
Sieht so das Trainer-Duo des neuen Meisters aus? Die SG Weitefeld mit ihren Trainern Stefan Häßler (hockend hinten) und Kevin Wiederstein (hockend vorne) kann sich am Sonntag die Krone aufsetzen.
Jürgen Augst/byJogi

Spannung pur in der Fußball-Kreisliga A1: Kann die SG Weitefeld mit einem Heimsieg die Meisterschaft sichern? Schießt der VfB Wissen II die Sportfreunde Schönstein in die Kreisliga B? Diese Fragen könnten am Sonntagabend beantwortet sein.

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Die ersten beiden Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga A1 bereits gefallen. Die SG Atzelgift/Nister und die SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt stehen nach 23 von 26 Spieltagen als Absteiger in die B-Klasse fest. Am Sonntag könnten ab 15 Uhr die nächsten Entscheidungen fallen.

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