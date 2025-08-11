Einiges war los am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5, in sechs Spiele fielen 41 Tore. Ein Spiel fehlt noch, am Dienstag trifft der FC Plaidt auf den SV Masburg.

Kantersiege, faustdicke Überraschungen und jede Menge Tore: Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5, die fast ausschließlich mit Rhein/Ahr-Mannschaften bestückt ist, legte gleich los wie die Feuerwehr. Komplettiert wird der erste Spieltag mit der Partie zwischen dem FC Plaidt und dem SV Masburg am Dienstagabend (20 Uhr).

SG Dernau/Mayschoss – SG Ettringen/St. Johann 0:9 (0:6)

Der erste Tabellenführer kommt vom Ettringer Hochsimmer. Aufsteiger SG Dernau wurde von den Gästen gerade im ersten Durchgang förmlich überrannt, sodass schon zur Pause ein halbes Dutzend Tore fielen. Nach dem Seitenwechsel folgten zwei weitere Treffer binnen der ersten drei Minuten, erst danach schaltete Ettringen einige Gänge runter. Leroy Lehmann mit drei Toren (32., 45., 71.), Leander Mombaur (28., 46.) und Luca Carlon (3., 35.) per Doppelpack sowie Julian Schäfer (21.) und ein Eigentor von Dernaus Eike Creuzberg (48.) füllten den Statistikbogen.

„Das war ein Saisonauftakt zum Vergessen, wir können uns bei unseren Zuschauern nur entschuldigen“, wählte Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher klare Worte. Gästecoach Holger Seidenstücker freute sich: „Wir haben sehr konzentriert gespielt und das Tempo hochgehalten, allerdings wissen wir das Ergebnis auch einzuschätzen.“

SG Saffig/Miesenheim – SG Vinxtbachtal Brohl 5:5 (4:1)

Über zehn Tore durften sich die Zuschauer in Saffig freuen. Zur Pause sahen die Hausherren bei einer 4:1-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Vinxtbachtaler mit zwei Toren binnen drei Minuten wieder Morgenluft schnupperten. Auch nachdem Saffig/Miesenheim auf 5:3 stellte, gaben sich die Gäste nicht geschlagen und kamen in der Schlussminute sowie in der Verlängerung doch noch zum Punktgewinn.

„Wir dürfen so ein Spiel einfach nicht mehr aus der Hand geben. Gerade zu Hause muss man mit fünf geschossenen Toren drei Punkte einfahren“, ärgerte sich Saffigs Trainer Sascha Müller. Vinxtbachtals Coach Uwe Deckenbrock war dagegen stolz auf die Moral seiner Mannschaft: „Wir haben uns nicht aufgegeben und konnten uns somit einen Punkt erkämpfen.“ Tore: 1:0 Hector Salazar (12.), 1:1 Felix Antwerpen (19.), 2:1 Salazar (23.), 3:1 Max Kossmann (34.), 4:1 Tim Schleich (36.), 4:2 Nico Marx (63.), 4:3 Julian Gypser (66.), 5:3 Jan Kölzer (85.), 5:4 Gypser (90.), 5:5 Marx (90.+1)

Ahrweiler BC II – DJK Plaidt 3:2 (1:1)

Bezirksligaabsteiger Ahrweiler BC II konnte sein Auftaktspiel gegen die DJK Plaidt gewinnen, musste sich aber mächtig Strecken, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Gästeführung durch Oliver Pung (28.) egalisierte Aron Seck noch vor der Pause (38.). Seck war es auch, der in der 58. Minute zum umstrittenen 2:1 traf. Elvedin Hamza erhöhte in der Schlussphase (87.), ehe dem Plaidter Marwan Moustafa in der fünften Minute der Nachspielzeit nur noch der Anschluss gelang.

„Die Leistung hat absolut gestimmt, leider belohnen wir uns nicht für den betriebenen Aufwand“, haderte DJK-Trainer Dennis Niederprüm. Ricardo Ribeiro freute sich über einen gelungenen Einstand als Trainer der ABC-Reserve und sagte: „Wir hatten zu Beginn noch ein wenig Sand im Getriebe, letztlich ist der Sieg aber verdient.“

SC Bad Bodendorf – SV Remagen 3:1 (2:0)

Über einen verdienten Auftakterfolg durfte sich auch der SC Bad Bodendorf und deren Trainer Elmar Schäfer freuen. Leo Welter schoss die Hausherren im ersten Durchgang mit zwei Toren in Führung (17., 40.), die Yannick Distelrath in der 54. Minute ausbaute. Den ersatzgeschwächten Gästen aus Remagen gelang durch Niklas Ibanez lediglich der Anschlusstreffer (77.). „Nach unserer nicht gerade idealen Vorbereitung kann ich mit dem Ergebnis und auch der Leistung gut leben. Wir haben noch Luft nach oben, am ersten Spieltag zählen aber nur die Punkte“, urteilte Schäfer.

TuS Fortuna Kottenheim – SG Landskrone Heimersheim 1:4 (0:0)

Eine Halbzeit lang bewegte sich Aufsteiger Kottenheim mit dem Vorjahreszweiten aus Heimersheim auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle aber gerecht und zogen nach Toren von Julian Heimermann (50.), Jan Rieder (60.), Tim Hecker (71.) und Florian Schäfer (76.) auf 4:0 davon.

i Keine Chance ließ die SG Landskrone Heimersheim (in Blau) dem TuS Fortuna Kottenheim. Jörg Niebergall

Kottenheims Spielertrainer David Schmitz gelang in der Nachspielzeit per Elfmeter nur noch das 1:4. „Die ersten 45 Minuten waren gut, danach haben wir Lehrgeld bezahlt“, gab Schmitz zu Protokoll. Heimersheims Trainer Bekim Gerguri meinte: „Das war die erhoffte Antwort auf das Pokalaus.“

SG Bad Breisig – SG Maifeld-Elztal 5:3 (3:0)

Trotz rund einer Stunde in Unterzahl hat die SG Bad Breisig den Bezirksligaabsteiger vom Maifeld auf heimischem Geläuf düpiert und sich einen vollkommen verdienten Heimsieg gesichert. Courage Obasuyi Moses schoss die Hausherren bereits in der sechsten Minute in Front, ehe Bad Breisigs Basel Aziza für eine Notbremse in der 33. Minute die frühe Rote Karte sah.

Von einem numerischen Ungleichgewicht war trotzdem nichts zu spüren, Bad Breisig baute die Führung durch Marvin Henk (40.) und Mateo Roguljic (44.) sogar noch vor der Pause aus. Die Anschlusstreffer von Johannes Meißner (66.) und Eliah Ostrominski (75.), wurden jeweils durch weitere Tore von Obasuyi Moses gekontert (68., 90.+4). Niclas Lohns Tor für Maifeld zum 3:5-Endstand fiel in die Kategorie Ergebniskosmetik. „Das war eine sehr enttäuschende Leistung mit der völlig falschen Einstellung“, zeigte sich der Maifelder Trainer Daniel Fischer bedient. Bad Breisigs Coach Jacques Daoud strahlte dagegen: „Wir waren auch zu zehnt die bessere Mannschaft und haben völlig verdient die drei Punkte geholt.“