Neu-Coach steigt im Winter ein Die Tinte ist trocken: Murat Saricicek macht’s Stefan Nink 05.11.2026, 12:34 Uhr

i Da geht’s lang, Männer: Murat Saricicek beendet demnächst seine schöpferische Pause und steigt zur Wintervorbereitung beim abstiegsgefährdeten A-Ligisten SG Rheinhöhen ein. Andreas Hergenhahn/Archiv

Aufatmen bei der SG Rheinhöhen: Mit Murat Saricicek konnten die Verantwortlichen der Taunus-Kombinierten ihren erklärten Wunschkandidaten von einem Engagement beim in der Staffel 3 abstiegsgefährdeten A-Ligisten überzeugen.

Die sportliche Lage ist durchaus als pikant zu bezeichnen. Nach der Rückkehr von der Koblenzer Staffel in die über Dekaden angestammte und lieb gewonnene Heimat im Rhein-Lahn-Fußball müssen sich die Kicker der SG Rheinhöhen in der Kreisliga A3 so langsam auf den viel zitierten Hosenboden setzen, um Ende Mai 2027 bei der finalen Abrechnung nicht in die B-Klasse geschickt zu werden.







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